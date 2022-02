“Ce skuasce de famiglie”: si ride al Fusco

Successo per i primi spettacoli andati in scena al Fusco per il cartellone del Festival del teatro dialettale “Alfredo Majorano” riservato, ricordiamo, alle sole compagnie tarantine ed organizzato da F.I.T.A. Puglia (Federazione Italiana Teatro Amatori), Comune di Taranto, assessorato alla Cultura, T.P.P. (Teatro Pubblico Pugliese), Teatro Fusco e Compagnia Teatrale Lino Conte, con la direzione artistica di Michelangelo Busco. Il prossimo appuntamento in programma è previsto per giovedì, 24 febbraio: sul palco del Comunale tarantino in via Giovinazzi salirà la compagnia “L’erba cattiva” che presenta la commedia comica di Corrado Blasi dal titolo “Ce skuasce de famiglie”, una libera traduzione dell’opera di Oreste De Santis “La famiglia Bruscolin”.

LA STORIA

In “Ce skuasce de famiglie” la storia si sviluppa in un appartamento che, se visto dall’esterno di una finestra, pare ospitare quattro personaggi molto particolari: Meste Catavete (interpretato da Corrado Blasi), non vedente, incerto capo famiglia d’altri tempi; Ninetta (Rosaria Mascaretti) sua moglie, vive su una sedia a rotelle per… necessità, Memena (Vita Mascaretti) loro figlia, 40 anni, zitella ma…, Cocò (Andrea Padula) loro figlio, con difficoltà cognitive, Mengucce (Mimmo De Bartolomeo) aspirante alla mano di Memena, squattrinato ma ambizioso. La farsa si districa tra gag e fraintendimenti, tipici della commedia all’italiana, con un pizzico di malinconia e di riflessione sull’attuale periodo storico, coi suoi “ma” e i suoi “se” che, però, non distoglie il pubblico dalle situazioni esilaranti che lo accompagneranno col sorriso sulle labbra dall’inizio della rappresentazione alla chiusura del sipario.La giuria preposta a giudicare i lavori teatrali in gara è formata da tecnici ed esperti del settore e da giornalisti.

Ingresso ore 20; sipario ore 21.00. Costo dei biglietti, posti numerati: platea, euro 10,00; ridotti (FITA – UILT – TAI – Over 70 – under 10 anni) euro 8,00; galleria e logge, euro 8,00. Info: 3427103959 – 3923096037.