Il grande hip hop degli “Ancient Astronauts”

Si vola in Germania per fare quattro chiacchiere con un duo che mi piace in modo particolare: gli Ancient Astronauts, produttori musicali di Colonia. Si dice che la loro musica sia un infuso di ritmi che sfidano qualsiasi tipo di rigida classificazione. Dopo un atto di fede riuscito nella promozione di eventi per marcare il loro stile unico di dj’ing e remix di canzoni, Kabanjak e Dogu iniziano le registrazioni di Switchstance nel 2001.

Pubblicano, così, una serie di singoli che colpiscono subito l’attenzione dei produttori statunitensi della Thievery Corporation. Il disco “We are to answer”, pubblicato nel 2009, li lancia definitivamente. Questi viaggiatori hanno fatto molta strada dal giorno dell’esordio ad oggi, conquistando un posto di prestigio nella scena underground europea. Al loro attivo vantano collaborazioni con artisti del calibro di The Pharcyde, The Jungle Brothers, DJ Brace, Shawn Lee, Akua Naru, Vieux Farka Toure, Raashan Ahmad, Thievery Corporation, Bantu, Fort Knox Five, Bajka, Tippa Irie, Nickodemus, Azeem, Zion Train o Martin Perna di Antibalas, per citarne alcuni. Nel mondo di oggi, molti sono capaci di fare musica, ma pochi sanno scolpire il loro stesso suono. Lo scorso anno è stato festeggiato il 20° anniversario di Switchstance Recordings e, com’è ovvio che fosse, gli Ancient Astronauts si sono guadagnati la loro presenza e continueranno a farlo per il futuro a venire. “Zik zak” è il nome del loro ultimo progetto, uscito a gennaio 2021.

Progetto che include cantanti, rapper e musicisti provenienti da nove diverse nazioni africane. Insieme, Kabanjak e Dogu hanno realizzato concerti prestigiosi a Miami, Sarajevo, San Francisco, Parigi, Salonicco, Nairobi, Washington DC, Kampala, Playa Del Carmen, Budapest, Varsavia, Manchester, Austin, Zurigo, Vienna, Dar-Es-Salaam, Barcellona, Chicago, Berlino, Cannes, Houston, Zanzibar, Innsbruck, Milano, Jinja, Monaco, New York, Atene, Amburgo, Sofia, Sparta, Orlando. La stampa gli ha dedicato titoloni come: “Corri a dire al tuo amico che The Ancient Astronauts colpiscono di nuovo!” Don Letts (Culture Clash Radio / BBC Radio 6 Music / Regno Unito). E ancora: “Che si tratti di groove downtempo, hiphop duro, dub bang o abile scratch, Questi continuano a chinare la testa dall’inizio alla fine” (Waxpoetics – USA). “Sì, questa è una fetta del grande hip hop tedesco”, il titolo della BBC in linea (Regno Unito). Hip hop, funk e dub-reggae della vecchia scuola, mescolati con uno stile lungimirante: questo è, in definitiva, il duo Kabanjak e Dogu che offre una nuova interpretazione di hip hop contemporaneo di qualità. Concludo appagato dal fatto di aver proposto alla vostra attenzione davvero un duo di grande spessore che consiglio di seguire e sostenere.