Operazione “Alto impatto”, denunce e multe

Proseguono i servizi “ad alto impatto” da parte della Compagnia Carabinieri di Martina Franca. In campo Sezione radiomobile, Sezione operativa, Stazione di San Giorgio Jonico, Stazione di Martina Franca, Stazione di Grottaglie e Stazione di Montemesola oltre al Nucleo ispettorato del Lavoro e Nucleo Cinofili di Modugno.I militari al fine di far rispettare la normativa riferita al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, hanno proceduto al controllo di tre locali commerciali, situati a Martina Franca, verificando la validità di 35 Green Pass.

Sono stati inoltrte istituiti due posti di blocco a doppio senso di marcia, in via Taranto proprio all’ingresso della città e nei pressi di Piazza XX Settembre. Controllate 45 autovetture, identificate 52 persone ed elevate 6 multe per mancato uso della cintura di sicurezza e per l’ uso del telefonino durante la guida. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno denunciato un 54enne e una 46enne, entrambi martinesi, il primo, in qualità di titolare di una autofficina per violazioni sulle norme di sicurezza e per irregolare occupazione di un lavoratore in nero e la seconda per violazioni sulle norme di sicurezza e sulla formazione dei lavoratori. Sospese le licenze ed elevate sanzioni per oltre 69mila euro.