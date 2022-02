Rimborsopoli, reati prescritti per cinque ex consiglieri

È finito prima di cominciare il processo contro i cinque consiglieri comunali per i rimborsi gonfiati. Il giudice monocratico della Prima Sezione Penale del Tribunale di Taranto Paola D’Amico, a conclusione della prima udienza dibattimentale, mercoledì sera 23 febbraio, ha preso atto del tempo trascorso dai fatti contestati e ha emesso sentenza di “non doversi procedere” per intervenuta prescrizione nei confronti di Mario Cito, Filippo Illiano, Cosimo Gigante, Rosa Perelli, Giovanni Ungaro e altri otto imputati, i datori di lavoro e titolari delle attività che, secondo l’accusa, in concorso con i consiglieri, avrebbero simulato assunzioni oppure avrebbero gonfiato in maniera fittizia i compensi per ottenere dal Comune rimborsi più elevati.

Nel corso delle indagini, i militari della Guardia di Finanza avevano anche sequestrato complessivamente 240.000 euro, ritenuti il provento della presunta truffa ai danni delle casse comunali. Il giudice ha disposto anche la restituzione dei beni sottoposti a sequestro, non ravvisando i presupposti per la confisca in quanto non c’è stata una condanna e nemmeno un accertamento dei reati contestati “la cui sussistenza, in concreto, si è arrestata alla soglia della mera ipotesi accusatoria, non avendo costituito oggetto di verifica giudiziale”, si legge nelle motivazioni depositate con la sentenza. I consiglieri finiti a giudizio erano stati eletti nel 2012 e la loro carica era già cessata nel 2017. Solo Mario Cito era in carica anche nell’ultimo consiglio comunale del capoluogo ionico, quello sciolto a seguito delle dimissioni di 17 consiglieri a novembre dello scorso anno. Rispondevano di truffa aggravata ai danni del Comune di Taranto che in giudizio si era costituito parte civile chiedendo 300.000 euro.

È in corso, in fase di udienza preliminare, un altro procedimento per fatti analoghi in cui sono coinvolti quattro consiglieri comunali e altri tre imputati per i quali il pm ha chiesto il rinvio a giudizio. Tornerà davanti al gup a fine aprile.