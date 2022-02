L’angoscia delle donne ucraine alla veglia di preghiera

I canti ucraini, diffusi dall’altoparlante, risuonano solenni tra le navate della chiesa di San Pasquale Sull’altare, ricoperto da una bandiera della pace, è esposto lo stemma della sfortunata nazione e, ai piedi, un mappamondo. Tra i banchi, sorretti dai fedeli, tanti palloncini gialli e blu, i colori nazionali. Davanti all’altare di Sant’Egidio, una donna in lacrime, che racconta dei suoi genitori rimasti in patria e che vorrebbe tanto far partire, avendo paura per la loro incolumità.

“Ho organizzato in brevissimo tempo questo momento di preghiera sollecitata dalle nostre assistite, terrorizzate dall’imminenza della guerra – spiega Marisa Metrangolo, direttrice diocesana di Migrantes – e che volevano trovare conforto e speranza nella preghiera comune. Appena riferitone, fra Vincenzo Chirico, parroco alla San Pasquale, ci ha offerto subito grande disponibilità e lo ringrazio”. Le donne ucraine, che lavorano a Taranto quasi tutte come badanti, non hanno remore nel parlare. “Alle 7.20 i russi hanno bombardato la città di Crivourag, dove vivono mia zia e mia cugina, che mi hanno subito chiamata. Erano giustamente terrorizzate. Mi hanno detto che sembrava il terremoto. Vogliono subito abbandonare la città, nella speranza che questa guerra abbia presto termine e possano farvi ritorno” – afferma Ludmilla Bezsmolina. Dice Alyna Lysun.

“In Ucraina ho i miei familiari. E’ tutto il giorno che sono in contatto con loro, ascoltando il racconto di questo orrore .Hanno paura, molta. Non dimenticheranno tanto presto il rombo degli aerei sulla città,le bombe che centrano gli obiettivi militari, vicino alle nostre case. Ci sono tanti feriti in strada. E’ terribile!” Interviene Oxana Orel: “La mia famiglia si trova a Vinnytsia, nell’Ucraina centrale. Stamattina è stato un brutto risveglio. Dalle cinque di mattina hanno iniziato a bombardare, tante le vittime. Mia sorella si è svegliata di soprassalto per una bomba caduta nelle vicinanze. Non ci aspettavamo l’intervento militare e speravamo che fossero solo minacce verso i nostri governanti. Sapete, il nostro Paese è molto pacifico. Speriamo che Gesù, sollecitato dalle nostre preghiere, intervenga e faccia fermare questa strage. Siamo tutte preoccupate. Parecchie di noi hanno i figli in patria. Che il Cielo ci aiuti!”

Ai primi banchi c’è anche una donna russa, Anna Racheva: “Condivido il dolore delle mie amiche ucraine, con cui mi ritrovo spesso nel tempo libero – dice – Non avrei voluto che fosse successo tutto questo. Speriamo che tutto questo abbia termine al più presto. Voglio il ritorno della pace nelle nostre terre. Dio deve venire in nostro soccorso!” Veniamo avvicinati da un uomo che premette subito di non essere ucraino ma italiano, cognato di una delle intervistate. Così dice: “Non pensate, voi tarantini, di essere poco interessati dal conflitto. La vostra città è un’importante base militare e potrebbe essere obiettivo principale di un eventuale (e speriamo lontana come ipotesi) bombardamento aereo, come accaduti nelle altre guerre. Fra l’altro ci sono anche i depositi Eni che, se centrati dalle bombe, potrebbero provocare una strage immane. Quindi, continuiamo a pregare che è meglio”. Sì, preghiamo, e tanto pure.