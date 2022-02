Punta Penna al buio, l’Anas intervenga

«Da settimane il ponte Punta Penna è desolatamente e pericolosamente spento. Un incredibile disservizio che penalizza la sicurezza dei tantissimi conducenti di veicoli che ogni giorno percorrono quella strategica strada di collegamento». Lo afferma Lucio Lonoce, ex presidente del Consiglio comunale. «L’Anas, che gestisce il ponte, per l’ennesima volta non tiene conto delle esigenze degli utenti e della città, lasciandolo al buio per un mese, senza fornire le dovute informazioni. Un guasto? Un furto di materiali? Tempi previsti per la riattivazione dell’illuminazione? Niente di niente, peraltro nel silenzio generale. Né è migliore la situazione in altre strade di competenza dell’Anas: cito solo l’esempio (tra i tanti) del disagio di chi deve raggiungere il Borgo o viale Magna Grecia dal quartiere Tamburi. Oscurità totale da tempo immemorabile nelle strade di collegamento. Una situazione intollerabile – conclude Lonoce – che segnalo al Commissario straordinario del Comune e al prefetto di Taranto, affinché possano sollecitare l’Anas ad assumere un atteggiamento più rispettoso della nostra comunità e per ripristinare quanto prima condizioni di sicurezza sul Punta Penna e su altre strade di sua competenza».