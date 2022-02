La pizza come simbolo di condivisione

Maestro Pizzaiolo Pugliese e Campano distribuiscono gratuitamente le pizze nel Milanese. L’iniziativa del Cavaliere Michele Cutro, del Maestro tarantino Angelo Carbotti e del Maestro Fabio Fiorenza: la pizza si afferma come simbolo di condivisione. Il noto protagonista dello show biz italiano Michele Cutro meglio conosciuto come il Cavaliere Critico Enogastronomico Italiano è stato a Rozzano provincia di Milano nell’ambito dell’iniziativa patrocinata da Impastatori Italiani Etihcal Division, con il padrone di casa Stefano Porro e Fabio Sociani.

Nell’ambito dell’iniziativa presso l’Area 51 di Genny lo zio. In collaborazione con il Maestro Pizzaiolo, Ambasciatore della Pizza nel Mondo Angelo Carbotti, con il Molino Signetti di Roberto Signetti sponsor ufficiale, per aver donato la materia prima e i farinacei per la realizzazione delle pizze e del pane. Il Cavaliere Cutro ha aiutato a distribuire le 300 pizze da asporto alle persone lì presenti, per donargli un piccolo sorriso. «Le persone di Rozzano hanno un grande cuore» dice Cutro. Non a caso si è scelto di distribuire le pizze che hanno un grande valore simbolico e religioso, perché indicano condivisione e comunione. Il Maestro Carbotti e Fiorenza resteranno ancora in campo, in collaborazione con l’Area 51.