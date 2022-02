Commercialisti, ecco i nomi del nuovo direttivo

Si sono svolte nei giorni 21 e 22 febbraio 2022 le elezioni per il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto. La proclamazione degli eletti è avvenuta da parte del Presidente del seggio elettorale dott. Cosimo Damiano Latorre. Il nuovo Consiglio sarà in carica per il prossimo quadriennio. A presiederlo il dott. Francesco Vizzarro. Questi gli altri componenti del Consiglio: Angela Cafaro, Massimo Caffio, Franca Todaro, Pietro Cagnazzo, Martino Semeraro, Marcello Favia, Aldo Mari Aquaro, Rosa Stefania Carparelli, Gianfranco Favia, Monica Bruno. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da: Aureliana Acquaviva – Presidente, Marco D’Alconzo – Revisore effettivo, Manuela Negro – Revisore effettivo, Daniele Ruggiero – Revisore supplente, Luca De Vanna – Revisore supplente. Il Comitato Pari Opportunità ha eletto: Barbara Lomartire, Veronica Cuscela, Antonia Testa, Fabio Boccuni, Francesco Trani ed Enrico Enriquez. Il settimo componente del Cpo sarà designato dal nuovo Consiglio dell’Ordine.

“Al termine di questo lungo mandato alla guida dei Commercialisti Ionici, desidero ringraziare tutti i Colleghi per avermi dato questo grande onore, ha affermato Cosimo Damiano Latorre, presidente dell’Ordine tarantino negli ultimi due mandati. Torno a casa sereno perché ho dato tutto quello che era nelle mie possibilità, senza alcun risparmio, con impegno, dedizione, trasparenza, legalità, deontologia, disponibilità e cuore, nonostante sia stato un periodo veramente molto difficile. Tanti obiettivi sono stati raggiunti, altri sono rimasti inattuati, e altri ancora sono lasciati alla nuova Governance -a cui auguro ogni bene – che deciderà liberamente di proseguirli o di abbandonarli. Non avrei potuto fare niente senza i Consiglieri compagni di viaggio, senza i Revisori dei Conti, senza il Consiglio di Disciplina, senza i Consulenti dell’Ordine e senza il Personale di segreteria. Ancora grazie a tutti gli Iscritti che non hanno mai mancato di incoraggiarmi, anche nei momenti più bui, con la loro vicinanza, la loro stima, il loro affetto e la loro amicizia”.