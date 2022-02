La Città Vecchia come un palinsesto nel libro di Nello De Gregorio

Sarà presentato venerdì, 25 febbraio, alle ore 17:30, presso la Biblioteca comunale Acclavio (in via Salinella, 31 – zona Bestat), la presentazione del libro di Nello De Gregorio dal titolo “Come un palinsesto – La Città vecchia di Taranto nella sua stratificazione storica, artistica, geomorfologica, urbanistica ed edilizia”. L’incontro con l’autore sarà moderato da Mary Luppino, presidentessa dell’associazione “Madonna delle Grazie” e “Centro ascolto donna”.

Interverranno Mario Carobbi (architetto), Silvia De Vitis (archeologa). È prevista la partecipazione dell’editore, Antonio Mandese. IL LIBRO “Come un palinsesto” è un lavoro ricco di aneddoti, di immagini e che grazie alla utilizzazione delle risorse del noto Piano Blandino e al contributo di numerosi studiosi di storia e di architettura oltreché di archeologia, pone l’accento sui problemi ancora irrisolti di una Città Vecchia bella, ma ancora tutta da valorizzare. Il cuore del volume affronta e racconta via Duomo l’antica strada, Vicoli e Postierle, gli affacci costieri analizzati come non lo sono mai stati, laddove la proposta di risanamento viaggia sempre un passo avanti alla critica potenziale di quanto si poteva fare e fino ad oggi non è stato fatto. Una ricca fonte di informazioni corredate da un ricchissimo corredo fotografico (oltre 200 immagini della Città Vecchia di Mino LoRe, Marisa De Gregorio, Annalisa Galetta), il libro, completa un ciclo iniziato con Ipogei a Taranto e La città se ne venne al Borgo, rispettivamente dedicati alle bellezze ipogee e ai meravigliosi edifici del borgo umbertino di Taranto, sempre pubblicati da Mandese.