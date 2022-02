Pesca del bianchetto, multe e sequestri

Nell’ambito di attività di tutela delle risorse ittiche, i militari della Guardia costiera di Taranto, in collaborazione con i Nuclei Carabinieri biodiversità di Ginosa e Metaponto e con il gruppo Carabinieri Forestali di Matera, durante unA operazione mirata al contrasto della pesca illegale del “bianchetto” hanno bloccato cinque unità da diporto. Le attività di controllo, avvenute nelle acque a pochi metri dal litorale occidentale del Tarantino hanno consentito di sorprendere alcuni presunti pescatori di frodo. Dai controlli effettuati a bordo dei natanti è stata accertata la detenzione illecita di un particolare tipo di rete vietata e utilizzata per la cattura del “bianchetto”, e cioè di alici e sarde allo stato di novellame, esemplari giovanili di cui è assolutamente vietata la pesca. Le reti utilizzate per la pesca di frodo sono “sciabiche” dotate di un sacco terminale a maglie strettissime, che rende impossibile la selettività degli esemplari giovanili, con conseguenti danni per le risorse biologiche marine. Nonostante a bordo non sia stato rinvenuto prodotto ittico è stata contestata la detenzione illecita di attrezzi da pesca non consentiti, sono state elevate sanzioni amministrative per 9.000 euro ed è scattato il sequestro delle reti.