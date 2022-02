Hub vaccinali, cosa cambia a Taranto e provincia

A Taranto e provincia, la campagna vaccinale nella giornata di giovedì 24 febbraio, ha registrato un totale di 953 dosi, di cui 182 pediatriche. In totale, sono state 67 prime dosi, 419 seconde dosi e 467 richiami. Nel dettaglio, 177 dosi sono state somministrate nelle farmacie, 3 dosi nelle strutture sanitarie, 84 dosi negli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e 8 dosi a domicilio. Per quanto gli hub vaccinali, in Arsenale sono state somministrate 363 dosi, 70 dosi a Ginosa e 248 dosi a Manduria. Per quel che riguarda le aperture degli hub vaccinali, per le vaccinazioni over12, l’Arsenale della Marina sarà operativo lunedì 28 febbraio, mercoledì 2 e venerdì 4 marzo dalle 9 alle 14, mentre martedì 1 e giovedì 3 sarà aperto dalle 9 alle 17; l’hub di Ginosa sarà aperto martedì 1 marzo dalle 9 alle 17; il centro vaccinale di Grottaglie, mercoledì 2 marzo dalle 9 alle 14; a Manduria, hub operativo giovedì 3 marzo dalle 9 alle 17; a Martina Franca, il centro vaccinale è aperto lunedì 28 febbraio dalle 9 alle 14; il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile venerdì 4 marzo dalle 9 alle 14. Negli hub vaccinali le sedute vaccinali pediatriche dedicate ai bambini di 5-11 anni sono programmate secondo il seguente calendario: a Taranto, l’hub Arsenale sarà operativo martedì 1 e giovedì 3 marzo, dalle 9 alle 17. Gli hub di Ginosa e Grottaglie saranno aperti giovedì 3 marzo dalle 14 alle 18; l’hub di Manduria sarà operativo per i piccoli mercoledì 2 marzo, dalle 10 alle 15, mentre Martina Franca martedì 1 marzo, dalle 14 alle 18. A Massafra, i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni potranno vaccinarsi lunedì 28 febbraio, dalle 10 alle 15.