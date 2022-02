Laterza: «Fase delicata del torneo». Alle 17.30 la sfida con l’Andria al Degli Ulivi

“Il Taranto deve tornare ad esprimersi con la propria mentalità, con coraggio e determinazione, con massimo entusiasmo e rabbia agonistica, che non deve mai mancare. Deve assimilare la rinnovata convinzione nei propri mezzi: la partita di Andria può riportarci sul nostro percorso. Manca il risultato pieno, ma non piangiamoci addosso”: è un messaggio intriso di carisma e di razionalità, quello che Giuseppe Laterza ha offerto alla vigilia della sfida contro i federiciani, valevole per la decima giornata di ritorno ed in programma sabato pomeriggio allo stadio “Degli Ulivi”, con fischio di inizio alle ore 17.30.

Dopo la battuta d’arresto, la prima fra le mura amiche, incassata dal Catanzaro vicecapolista, i rossoblu si apprestano a duellare coi biancazzurri alla disperata ricerca di punti propedeutici alla griglia play out: la genesi della formazione titolare è lievemente enigmatica quanto sperimentale, previe assenze certificate nel comparto offensivo. Oltre alla squalifica di Saraniti, si registrano gli incidenti accorsi a Barone e Manneh, eredità della recente sfida coi calabresi. Per l’attaccante prelevato a dicembre dal Gladiator si tratta di una lesione parziale pre inserzionale della fascia plantare; l’esterno, ingaggiato al termine della sessione invernale del mercato, soffre per un trauma distrattivo del bicipite femorale destro.

“Per Manneh si prevede almeno un mese di stop, mentre l’infortunio di Barone è più grave del previsto: penso che per lui sarà complicato continuare la stagione- ha sentenziato il tecnico ionico- Valuteremo gli acciacchi che altri calciatori si stanno trascinando da diverse giornate, parlerò con loro in merito alla disponibilità. Scenderanno in campo gli elementi che stanno bene fisicamente: in questo momento del campionato bisogna correre tanto, quindi la condizione atletica è importante”. Nell’immaginario collettivo rossoblu, si temono e si sospettano sia una flessione fisica del gruppo, sia una sorta di involuzione dell’atteggiamento sicuro e dell’equilibrio tattico ostentati prima della sosta procrastinata e semi forzata del torneo: “Non penso che esista una flessione fisico-atletica- ha commentato mister Laterza- Le condizioni precarie stanno gravando sia sulla nostra squadra che sulle avversarie: è stato un mese faticoso. Noi abbiamo avuto la “fortuna” di riposare durante questa settimana e posso assicurare che è stato positivo dal punto di vista mentale”.

“I nostri infortuni sono spesso concentrati in un preciso reparto- ha precisato- Dovremo essere bravi a sfruttare la rosa a disposizione: il mio è un appello al sacrificio, i giocatori dovranno rivestire anche ruoli non propri in campo”. Missione coinvolgente, occasione anche di riscatto e sorpresa, nel periodo transitorio delle metamorfosi: “Le peculiarità degli elementi disponibili suggeriscono il sistema tattico da adottare. In questo momento, tutti i giocatori devono assumersi le proprie responsabilità- è l’imperativo di mister Laterza- Sono sicuro che abbiano voglia di offrire un contributo, di mettersi in mostra. E’ fondamentale superare l’emergenza, non si può scherzare. Pacilli è un giocatore importante per noi, la sua qualità può rivelarsi importante in simili partite”. Riflessioni anche per quel che riguarda l’asse nevralgica: “Marsili sta bene, però dobbiamo esaminare le condizioni di Civilleri. I centrocampisti devono accompagnare di più le azioni, accorciare le distanze e riempire l’area”.

La sensazione di una manovra propositiva sinergica più evanescente, meno solida e geniale è emersa alla luce delle recenti esibizioni: “Al Taranto è mancato soprattutto il risultato, ma ha creato tanto- ha commentato lo stratega- Questione di episodi: contro la Paganese sono state colpite due traverse, ci sono stati due salvataggi sulla linea, un calcio di rigore fallito. Abbiamo anche subìto gol stupidi: condanno l’errore su palla inattiva, la mancanza di attenzione sul fallo laterale a beneficio dei campani o sul penalty concesso al Monterosi, evitabile”. “Penso che se la squadra avesse conquistato il risultato pieno sull’asse LatinaMonterosi, mentalmente sarebbe stata ispirata a produrre qualche occasione in più- ha confidatoLa vittoria dona quel coraggio e quell’entusiasmo per intensificare la creazione della giocata, anche individuale. In quelle gare abbiamo lasciato qualcosa anche dal punto di vista psicologico”.

Studiata nel dettaglio l’Andria affidata al tandem Di Bari-Di Leo: “Ho visto la gara di martedì contro la Virtus Francavilla: mi ha impressionato la compattezza acquisita nei reparti, la determinazione nel cercare di rimediare allo svantaggio senza perdere i suoi concetti. Non molla mai, ha ritmo nei tempi di giocata: sarà un match complicato”. Due sfide da recuperare, parzialmente ed interamente, incastonate nell’agenda di marzo; un’implicita ansia nell’osservare la porzione di limbo della classifica, qualche allarmismo destabilizzante mutuato dalla piazza: Giuseppe Laterza non smarrisce la sua calma, la sua didattica, la sua filosofia. “Vivo nello stesso modo tutti i momenti del campionato. All’inizio, quando le cose andavano bene, non mi sono mai esaltato, non ho mai mollato le mie dinamiche lavorative- ha confidato- In questo preciso periodo, è necessario un apporto superiore anche da parte mia: lo garantisco con lucidità e concentrazione senza demoralizzarmi, senza far pesare su nessuno quelle che sono le responsabilità mie e dell’intero gruppo”. “Educo i ragazzi a preservare la tranquillità, a continuare ad operare come sempre, sicuramente aggiungendo qualcosa in più, perché è la fase delicata del torneo”.

“Ragiono in base allo sviluppo del girone di ritorno: guardo i numeri della mia squadra e li confronto con quelli dell’andataha chiosato- Abbiamo perso per strada punti per episodi, demeriti, sfortuna. Non dobbiamo voltarci: l’imminente partita è decisiva per il nostro percorso, sotto il profilo mentale e dell’intenzione di stare “attaccati” alle altre squadre su, senza guardare giù. Dobbiamo riprendere il nostro cammino, senza abbassare la testa”.

Alessandra Carpino