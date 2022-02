Stasera l’anteprima della 69esima edizione del Carnevale di Massafra

MASSAFRA – Dopo la pausa della pandemia, la 69^ edizione del Carnevale di Massafra scalda i coriandoli. Stasera, alle 18, presso il Teatro Comunale “N. Resta”, in piazza Garibaldi, sarà presentata l’anteprima della prossima e attesissima manifestazione carnascialesca. Interverranno il sindaco Fabrizio Quarto, il consigliere regionale Michele Mazzarano, l’assessore alla Cultura-Spettacolo e Turismo Domenico Lasigna e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Rosaria Guglielmi.

Nel corso della serata saranno presentati il manifesto ufficiale della prossima edizione, il concorso per balconi e vetrine addobbate a tema carnascialesco, i bozzetti dei Carri allegorici che parteciperanno ai corsi mascherati, le modalità di partecipazione degli istituti scolastici alla manifestazione e le iniziative dell’anteprima che si svolgeranno domani, domenica 27 febbraio e martedì 1 marzo. In particolare dalle 10 alle 22, in piazza Vittorio Emanuele saranno esposti “Carri in miniatura” e i bozzetti dei Carri allegorici. Inoltre domenica 27 febbraio, sempre in piazza Vittorio Emanuele, dalle 10,30 ci sarà un intrattenimento per i più piccoli curato da “Wendy e Trilly Animazione”, mentre martedì 1 marzo, dalle 19, in corso Roma, sarà possibile apprezzare il ritorno del “Gran Sconcerto Bandistico” dei maestri concertatori Miola, Albanese & Co.

“Domenica e martedì grasso – afferma l’assessore Lasigna – non ci saranno le classiche sfilate dei carri allegorici ma respireremo l’aria del Carnevale di Massafra con l’esposizione dei “Carri in miniatura”, realizzati dai nostri cartapestai e riproducenti le opere che hanno fatto la storia del nostro Carnevale. Considerato che la situazione emergenziale da Covid 19 è in fase calante – conclude Lasigna – stiamo già lavorando affinchè il carnevale ritorni al suo splendore e i Corsi mascherati possano svolgersi nel mese di giugno. Quindi godiamoci questi giorni di festa e di “preparazione”. “E’ un Carnevale senza confini – afferma il sindaco Quarto – all’interno del quale tutti sono protagonisti e nessuno spettatore. Inoltre rappresenta un valore per la comunità e il territorio, oltre ad essere il termometro della tradizione e … della storia”. Intanto il presidente del Consiglio comunale, Michele Bommino, è stato a Viareggio, in rappresentanza della Città di Massafra, dove ha partecipato alla conferenza “Gran Carnevale Tour”, mostra dedicata alle opere allegoriche degli artisti dell’importantissimo carnevale. Il presidente Bommino si è complimentato per il livello raggiunto dai maestri cartapestai di Viareggio e ha illustrato le peculiarità del Carnevale di Massafra, soffermandosi anche sulle maschere “Gibergallo” e “lu Pagghiuse”, offerte in dono al presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, che restituirà la visita, giungendo a Massafra in occasione dei Corsi Mascherati previsti nel prossimo mese di giugno. Le statue in cartapesta delle maschere di Massafra sono state ottimamente riprodotte in miniature di circa 35 centimetri da un giovane massafrese cartapestaio.