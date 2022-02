Lotta al crimine, due arresti e 3 denunce

Due arresti e tre denunce a piede libero nel bilancio di un servizio di controllo del territorio ad “alto impatto” disposto dalla Compagnia Carabinieri di Massafra. Il Nucleo operativo e radiomobile e le Stazioni di Massafra, Mottola, Palagiano, Crispiano, Statte, hannoarrestato un 24enne di origine marocchina, sprovvisto del permesso di soggiorno, per tentato furto in abitazione. E’ stato sorpreso, insieme ad un complice, all’interno di un appartamento dove si era introdotto dopo aver forzato la porta d’ingresso. Il proprietario dello stabile, informato da una vicina, è riuscito a bloccare uno dei due e a chiamare i carabinieri.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria l’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Taranto in attesa della convalida. Arrtestato anche un 57enne di Palagiano, su ordine del Tribunale di Sorveglianza di Taranto. Deve scontare un anno e otto mesi di detenzione domiciliare per resistenza a pubblico ufficiale. Invece, denunciati in stato di libertà per evasione un 29enne di Massafra, sorpreso i fuori della propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari; per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, un 33enne di Statte per violazione delle prescrizioni imposte alla sorveglianza speciale ; per porto di oggetti atti ad offendere, un 24enne di Crispiano poiché trovato in possesso di un coltello. I carabinieri hanno controllato sette esercizi pubblici e ventisei persone sottoposte ai domiciliari, oltre a 51 veicoli e 88 persone. Eseguite otto perquisizioni. Nell’ambito dei controlli riguardanti la normativa anti-covid è ststa sanzionata una persona. Proposta la chiusura di un esercizio commerciale per il mancato rispetto delle norme.