Magia e comicità con “I Lucchettino”

Lo show è, sicuramente, tra i titoli più attesi della rassegna “I colori del teatro”, curata da Renato Forte e organizzata dall’associazione culturale “Angela Casavola”: ci riferiamo allo spettacolo che il duo “I Lucchettino” (nella foto) metteranno in scena sabato, 26 febbraio, al Teatro comunale Fusco (in via Giovinazzi), per il terzo appuntamento in programma. Sul palco Luca Regina e Tino Fimiani, due artisti che cominciano il loro percorso nel 1993: da allora, con sketch magici e clowneschi si sono esibiti in tutto il mondo, dai varietà in compagnia del grande trasformista Arturo Brachetti, prodotti da Just For Laughs, agli studi televisivi di Zelig Circus, dal Circo Massimo su RaiTre al prestigioso Signé Taloche, programma cult della televisione belga.

Dal 2003 al 2006 si sono esibiti in Grecia in compagnia di Ieroclis Mihailidis, vera e propria icona del teatro greco, oltre trecento date. Dal 2013 al 2016 hanno partecipato al tour mondiale “Brachetti che sorpresa”, campione d’incassi in Francia, Canada e Italia. Nel novembre del 2017 hanno ricevuto a Parigi il Mandrake d’Or, l’Oscar della magia. Hanno partecipato nel 2018 all’ultima puntata della trasmissione francese Le Plus Grand Cabaret du Monde.

LO SHOW

Al Fusco “I Lucchettino” presentano uno show esplosivo che si basa sui sketch, gag esilaranti e gli effetti magici più deliranti proposti in venti anni di attività. Uno spettacolo in continuo divenire e che ha già registrato numerose repliche. Una performance comica, magica e coinvolgente dal risultato garantito. Segreteria organizzativa a cura di Laura e Marina Forte. Prevendita: NonSoloCasa, via Principe Amedeo nr. 188. Info: 3920119199 – 0994001058. Biglietteria aperta dalle 20.15. Sipario ore 21.00. Non consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato.