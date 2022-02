Un Taranto in emergenza crolla contro la Fidelis Andria. Rossoblu in silenzio stampa

Trauma. Surreale involuzione. Esito destabilizzante. Il Taranto crolla al “Degli Ulivi” di Andria, trafitto tre volte dalla formazione federiciana alla disperata ricerca di punti salvezza, pervenuta al successo pieno dopo ben tre mesi di astinenza. Inaspettata e grave la sconfitta incassata dagli ionici, la seconda consecutiva dopo quella subìta nel turno antecedente contro la vicecapolista Catanzaro: l’appello alla sicurezza, alla mentalità ed alla responsabilità, il messaggio votato all’entusiasmo ed alla riconferma di un percorso propizio, elargiti da Giuseppe Laterza nell’immediata vigilia del match, evaporano clamorosamente.

La Fidelis Andria allenata dall’ex difensore rossoblu Vito Di Bari si dimostra volitiva, astuta nelle ripartenze, soprattutto concreta in fase realizzativa, consolidando la posizione nella griglia play out. Porzione pericolosa della graduatoria che ora è il Taranto a guardare con ansia, complice un patrimonio aritmetico diminuito, seppur sospeso al netto di due gare da recuperare (parzialmente contro la Vibonese, integralmente a Palermo): lo stato di emergenza vissuto nell’ambiente rossoblu ha compromesso un’espressione tattica idonea, ma il sospetto di una sorta di rilassatezza reiterata da parte dei protagonisti in campo emerge prepotentemente. All’appuntamento di Andria, Giuseppe Laterza arriva consapevole della precarietà del suo organico: la batteria offensiva, oltre allo squalificato Saraniti ed all’infortunato Falcone, perde sia Barone che Manneh, entrambi vittime di incidenti certificati nella loro serietà proprio nei giorni scorsi. Scelte quasi obbligate per un impianto tattico all’insegna della continuità, il ripristinato 4-3-3 la cui linea di centrocampo è affidata a Labriola e Marsili, che supportano sui lati Di Gennaro: l’affaticato Civilleri si accomoda in panchina. E’ il tridente offensivo a regalare la sorpresa, ovvero il ritorno da titolare di Pacilli sul versante destro; lo stesso reparto è completato da Giovinco centrale, ad agire ed avvicendarsi nella mansione di “falso nueve” con Santarpia già sistemato sull’esterno mancino. Invariato l’assetto di retroguardia, costretto a rinunciare in corso d’opera a Ferrara, colpito duro alla mezz’ora circa e sostituito da De Maria.

L’approccio della Fidelis Andria è convincente e la conclusione aerea calibrata col destro da Bonavolontà, a sette giri di lancette, rappresenta il preludio al gol. All’8’ infatti Bubas avanza e si accentra, apre sulla sinistra per l’accorrente Casoli che gli restituisce l’assist immediatamente: l’argentino si esibisce in un movimento pregevole, quasi acrobatico, ed insacca con un destro al volo per il vantaggio dei padroni di casa. Proteste da parte dei rossoblu, però: l’azione nasce evidentemente da una ripartenza fulminea dopo l’atterramento di Pacilli nella metà campo avversaria, ma il fallo non è rilevato dal direttore di gara Acanfora di Castellammare di Stabia. Il Taranto cerca di riorganizzarsi, Di Gennaro prova a suggerire l’impostazione propositiva, Giovinco è impreciso nell’incarico dei calci piazzati; dal canto suo, l’Andria aumenta le marcature nel contenimento in area e si estende in contropiede. Al 17’ è ancora Bonavolontà, ispirato da Bubas, a scoccare un mancino dalla trequarti, destinato a sorvolare la trasversale. La prima occasione confezionata dal Taranto è convalidata al 21’, quando Labriola lancia lungo a beneficio di Marsili, il quale si allarga sulla destra per poi effettuare un diagonale teso che attraversa tutta la linea di porta, con Giovinco che non arriva d’un soffio in scivolata ad intercettare la sfera. Al 26’ Pacilli è servito da Santarpia e tenta una conclusione piuttosto debole col sinistro, bloccata dall’estremo difensore biancazzurro Saracco.

Guadagna metri ed occupa spazi, il Taranto: si dimostra più intraprendente nell’impostare il dialogo, ma la concretezza è ostacolata dalla pressione e dall’attitudine frammentaria degli avversari. Ferrara è costretto ad abdicare dalla contesa al 29’, dopo un contrasto ruvido: al suo posto, sul lato mancino della difesa, si sistema De Maria. Break degli andriesi al 33’: Ciotti si esibisce col sinistro a giro direttamente da fallo laterale sulla corsia destra, ma la palla sibila sopra la traversa. Opportunità eclatante per il Taranto al 38’: Di Gennaro verticalizza in modo impeccabile, penetra al limite dell’area, calibra il destro elegante e scaglia un fendente che stampa l’incrocio dei pali alla sinistra di Saracco. Ed un minuto più tardi, Santarpia realizza un diagonale dalla destra, smorzato verso la base del palo dalla tutela dell’attento Saracco. La formazione ionica non si arrende e vive il suo momento migliore: al 44’ Pacilli si proietta dalla fascia destra e pennella un cross per Di Gennaro che, pronto sul versante opposto, spedisce alto di testa. Nei minuti di recupero del primo tempo, la parabola arcuata da calcio di punizione creata da Giovinco è bloccata in presa aerea da Saracco. Nulla lascia presagire l’improvvisa inversione di tendenza in apertura di ripresa, quando la Fidelis Andria raddoppia: al 50’ un cross in area è respinto col petto da Riccardi e si trasforma in un suggerimento involontario per Gaeta, il quale è abile ad inserirsi nel pressi della lunetta ed a concludere col mancino nell’angolino basso alle spalle di Chiorra.

La compagine federiciana rinvigorisce ed al 56’ l’incornata di Alcibiade sotto misura, sugli sviluppi di una palla inattiva, termina alta. Laterza inserisce Civilleri per Labriola e Turi per Pacilli, ridisegnando così la catena di destra, con l’avanzamento di Versienti sul trittico offensivo. La reazione è testimoniata al 59’: Di Gennaro innesca Versienti che, dal vertice destro dell’area, serve l’accorrente Civilleri, il quale addomestica col petto la sfera e si esibisce in acrobazia con un destro d’un soffio alto. L’Andria ci prova con Bubas, servito dal neo entrato Monterisi: Riccardi salva sulla linea di porta al 75’. La compagine ionica evidenzia il calo, limita la sua produzione: al 79’ l’esecuzione da parte di Di Gennaro da calcio piazzato dalla trequarti destra lambisce il palo opposto, con Benassai che non aggancia. E’ arguta invece la Fidelis Andria a triplicare all’8’: Nunzella s’incarica di un calcio di punizione, la traiettoria è perfetta ma s’infrange sul palo interno; sulla ribattuta Monterisi è lesto ad insaccare sotto misura. Epilogo triste, rincarato dall’espulsione comminata ai danni di Santarpia, per doppio cartellino giallo all’88’.

FIDELIS ANDRIA-TARANTO 3-0

Serie C girone C/ 29a giornata (sabato 26 febbraio 2022, ore 17.30)

Fidelis Andria (4-2-3-1): Saracco; Ciotti, Riggio, Alcibiade, Nunzella (40’st Messina); Risolo, Bonavolontà (40’st Urso); Gaeta (21’st Monterisi), Bubas (40’st Calamita), Casoli; Di Piazza (32’st Carullo). A disp. Vandelli, Donini, De Marino, Ortisi, Bortoletti. All. Di Bari

Taranto (4-3-3): Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara (29’st De Maria); Marsili, Di Gennaro, Labriola (13’st Civilleri); Pacilli (13’st Turi), Santarpia, Giovinco. A disp. Loliva, Antonino, Tomassini, Zullo, Granata, Mastromonaco, Cannavaro. All. Laterza

Reti: 8’pt Bubas (FA), 6’st Gaeta (FA), 37’st Monterisi (FA)

Arbitro: Acanfora (Castellammare di Stabia)

Assistenti: Politi (Lecce) e Bahri (Sassari)

Quarto ufficiale: Monaldi (Macerata)

Ammoniti: Bonavolontà (FA); Ferrara, Labriola, De Maria (T);

Espulsi: 48’pt Montervino (direttore sportivo Taranto) per proteste; 43’st Santarpia (T), doppia ammonizione

Note: Angoli: 3-4. Recupero: 3’pt e 4’st