Dalla “Forora” alle Ceneri

Questa settimana Antonio Fornaro, ideatore e curatore di questa rubrica, incentrerà i suoi interventi su importanti elementi della tradizione che vanno dalla conclusione del Carnevale all’inizio della Quaresima con il rito delle Ceneri. Questa settimana la Chiesa festeggia i santi: Ilaro, Albino, Angela de la Crucs, Cunegonda, Casimiro e Foca l’ortolano. La Chiesa ricorda la Madonna sotto i titoli di: Madonna delle Lacrime, del Rifugio dei Peccatori, della Croce, della Grazia e del Buon Soccorso. Questi i detti della settimana: “Parola data, ma non sulla carta bollata”, “Non è vera penitenza il digiuno e l’astinenza”, “Dio protegge e provvede a chi non ha fede”, “I bambini sono come i gatti, cambiano sempre umore”.

A Taranto una persona che litiga sempre viene soprannominata “Fueche de nuzzele”. Queste le effemeridi della settimana: Il 28 febbraio 1882 nasce il commediografo Innocente Cicala; il 1° marzo 1947 l’Archivio di Stato viene allocato nel Palazzo del Governo; il 5 marzo 1578 l’Arcivescovo Brancaccio visita la Cripta del Redentore; il 1° marzo 1402 Maria D’Enghien arriva a Taranto con il corpo del marito Raimondello e dei suoi 4 figli. Il 23 febbraio 1936 l’Arcivescovo Mons. Bernardi per la prima volta nella storia celebra la Messa alle ore 9.45 del mattino in fondo al sommergibile “Calvi” nei fondali del Mar Grande. La notizia fu riportata nella prima pagina della Domenica del Corriere. Questi gli approfondimenti di Fornaro. Mancano pochi giorni ormai alla conclusione del Carnevale e Fornaro ricorda che ancora oggi l’ultima domenica di Carnevale e il Martedì di Carnevale è tradizione mangiare orecchiette e calzoni di ricotta con il sugo di maiale, salsiccia di maiale, chiacchiere e confetti ricci in quantità.Fino alla fine degli Anni Cinquanta a Taranto si svolgevano i carri di Carnevale che transitavano su via Duomo e che mostravano Carnevale moribondo che poi veniva fatto bruciare in Piazza Fontana.

Ci si divertiva lanciando dai balconi la farina ai malcapitati e i ragazzi si davano battaglia a colpi di confetti ricci e di coriandoli. Queste le maschere più note nella tradizione tarantina: “Angiacche” ‘a tignose”: una povera donna che sversava il vaso da notte dei nobili nel Mar Piccolo; “ ‘U tate”: ossia il Carnevale; “Quaaremma”, “’A zinzellosa”: la vedova di Carnevale; “Donna Pernice”; “Re Giorgie”; “Scalere” e i cinque fratelli pescatori. Per tradizione prima della fine del Carnevale a Taranto si festeggiavano nelle settimane precedenti i seguenti Giovedì: dei monaci, dei preti, dei cornuti, dei giovani o dei pazzi e il primo giovedì di Quaresima quello della “cattiva” ossia della vedova. A mezzanotte del martedì di Carnevale le persone mascherate nei veglioni facevano cadere la maschera dal volto, cessavano le musiche e le donne pulivano con grande attenzione il pentolame per liberarlo dai residui grassi. A mezzanotte del Martedì di Carnevale suonava il campanone del Duomo di San Cataldo, fatto costruire dall’Arcivescovo Capecelatro che annunciava l’inizio della Quaresima.

Per l’occasione l’Arcivescovo rivestito dei paramenti sacri scendeva in Largo Arcivescovado dove c’era il Calvario abbattuto nel 1955 e davanti alle Palme e ai rami di ulivo che bruciavano formando un falò, il presule, spento lo stesso, raccoglieva la cenere che distribuiva ai sacerdoti della città e anche a lui veniva cosparso il capo con la cenere ripetendo le parole: “ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai”. Era questa la cerimonia con il nome dialettale di “forore”. L’indomani era il giorno delle Ceneri in cui si faceva digiuno e astinenza, soltanto i ricchi si recavano al Pizzone dove mangiavano latticini, frutti di mare e il dolce quaresimale. Ancora oggi domenica, lunedì e martedì prossimi i confratelli del Carmine daranno vita alla adorazione eucaristica nota con il nome di “Quarantore”. A Taranto furono i Gesuiti a istituire tale tradizione nel 1614 che Cataldo Sferra ricorda che si chiamava “Carnevaletto”. Nel passato le “Quarantore” si svolgevano dal Venerdì Santo fino alla notte di Pasqua davanti ad un sepolcro nella cui urna si custodiva insieme all’ostia consacrata anche una piccola croce. Le “Quarantore” furono istituite nel 1527 da San Carlo Borromeo a Milano e furono diffuse in Italia da Sant’Ignazio di Loyola, dai Frati Cappuccini, da Sant’Antonio Maria Zaccaria, fondatore dei Barnabiti e dal frate cappuccino Giuseppe da Fermo.