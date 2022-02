CasaImpresa: «Assegnate i posti per il mercato di Massafra»

MASSAFRA – “Apertura domenicale del mercato. Comune sensibile alle difficoltà del commercio. Ora attendiamo l’assegnazione definitiva dei posti. E’ stata salutata con favore dalla categoria degli operatori ambulanti l’iniziativa del Comune di Massafra che, domenica scorsa 20 febbraio, ha voluto tenere aperto straordinariamente il mercato settimanale nella Zona S.Oronzo per consentire a questa parte di commercio di recuperare le ultime due giornate, annullate per il maltempo”. Interviene così il rappresentante di CasaImpresa Taranto, Giuseppe Covella, che ha operato al fine di avvicinare gli operatori all’amministrazione comunale Quarto fino all’ottenimento di questo primo risultato.

“Prezioso a tal fine l’intervento dell’assessore comunale alle Attività Produttive, Rosa Termite, alla quale la categoria chiede ora che venga risolta al più presto la questione della assegnazione definitiva dei posti secondo il parametro dell’anzianità. In attesa che si regolamenti questo aspetto, come CasaImpresa, siamo lieti di riscontrare nel Comune di Massafra sensibilità nei confronti delle problematiche del settore dei commercianti, che vivono un periodo particolarmente complicato a causa dapprima dell’emergenza sanitaria che ha imposto uno stop forzato, poi per la contrazione degli acquisti da parte dei cittadini, alle prese con importanti aumenti di luce, gas e materie prime alimentari”.