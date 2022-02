Le confraternite si preparano in attesa delle processioni

C’è molta attesa per la decisione relativa alla ripresa, dopo due anni di sospensione, delle tradizionali processioni della Settimana Santa, per le quali il nostro arcivescovo, mons. Filippo Santoro, ha avuto modo di esprimere parere positivo, dando anche appuntamento ai tarantini alla mezzanotte di Giovedì Santo, davanti a San Domenico, per l’uscita dell’Addolorata. Il tutto, ovviamente, dipenderà dalla eventuale cessazione dello stato di emergenza sanitaria, prevista per il 31 marzo (il presidente del consiglio Draghi ha comunque anticipato la notizia del ritorno alla normalità) e dalla decisione della Conferenza episcopale pugliese.

I LAVORI A SAN DOMENICO E A VICO IMPERIALE

Intanto, la chiesa di San Domenico e l’antistante vico Imperiale sono interessati da importanti interventi di valorizzazione che termineranno in tempo per la “Settimana Maggiore”. La facciata del tempio trecentesco, infatti, è interamente coperta dalle impalcature per un intervento di rifacimento, lavoro che non si effettuava da tempo immemorabile, voluto fortemente dal parroco della Città vecchia, don Emanuele Ferro. Procedono celermente anche i lavori del Comune per il ripristino della terrazza laterale, dal lato della scuola Consiglio. L’antiestetico muro di recinzione, innalzato a cavallo tra gli anni cinquanta-sessanta, è stato già abbattuto per far posto alla terrazza, con annessa scalinata.

I PREPARATIVI DELLE CONFRATERNITE

Le confraternite del Carmine e dell’Addolorata sono già pronte per gli appuntamenti della “Settimana Maggiore”, con l’ingaggio delle bande musicali e gli eventi collaterali; si farà anche il concerto in San Domenico del Lunedì di Passione con la fanfara di presidio del Comando Marittimo Sud. Purtroppo, per i divieti ancora in vigore, la confraternita dell’Addolorata e San Domenico, attraverso il commissario arcivescovile Giancarlo Roberti, ha fatto sapere che non sarà possibile svolgere il rito penitenziale della “Forora” nella notte tra Martedì Grasso e il Mercoledì delle Ceneri. La processione, cui partecipavano molti confratelli in abito di rito, dalla mezzanotte percorreva per alcune vie della Città vecchia per concludersi sulle scalinate di San Domenico con il canto de “La Desolata”. Per la cronaca, fu l’ultima processione a svolgersi nel 2020, prima della pandemia.

LE “QUARANTORE”

Si faranno, invece, come l’anno scorso in forma pubblica, le consuete “Quarantore” a cura delle confraternite. L’arciconfraternita del Carmine terrà l’adorazione pubblica del Santissimo Sacramento da domenica 27 a martedì 28, facendola coincidere con gli esercizi spirituali comunitari sul tema “Il discepolo di Gesù nel Vangelo secondo Luca”. Questo il programma nei dettagli. Domenica 27, alle ore 18 santa messa presieduta dal padre spirituale mons. Marco Gerardo; seguirà la processione eucaristica e l’ esposizione del Santissimo Sacramento; ore 21, preghiera della sera ed introduzione agli esercizi spirituali, con turni di adorazione dei confratelli fino a mezzanotte. Lunedì 28, alle ore 7, inizio dei turni di adorazione; ore 8, Lodi mattutine; ore 8.15, prima meditazione; ore 16, Ora media; ore 16.15, seconda meditazione; ore 18.30, Vespri; ore 20, preghiera della sera e turni di adorazione eucaristica per tutta la notte. Martedì 1 marzo, ore 8, Lodi mattutine; ore 8.15, terza meditazione: ore 16, Ora media; ore 16.15, quarta meditazione; ore 18.30, santa messa e benedizione eucaristica conclusiva.

I momenti di preghiera e le meditazioni andranno in diretta sulle pagina facebook della parrocchia e dell’arciconfraternita. Invece le “Quarantore” della confraternita dell’Addolorata e San Domenico si terranno in San Domenico dal 2 (Mercoledì delle Ceneri) al 4 marzo. Di seguito il programma. Mercoledì 2, alle ore 18.30 santa messa e adorazione eucaristica fino alla mezzanotte. L’adorazione riprenderà l’indomani, giovedì, alle ore 10.00 e si protrarrà ininterrottamente fino alle ore 18 di venerdì 4, con la santa messa e la benedizione eucaristica.

LE VIE CRUCIS

Domenica 6 marzo, infine, si terrà la prima Via Crucis delle confraternite, con i canti di Marinosci sulle relative Stazione, entrambe con inizio alle ore 18.30: nella chiesa del Carmine la funzione sarà accompagnata dal coro Maria SS.ma del Monte Carmelo diretto dal m. Anna D’Andria (organista il m. Pierluigi Lippolis) e a San Domenico dal coro “Alleluja” diretto da Michele Riondino (all’organo il m. Cristiano Triuzzi). E poi, l’attesa delle decisioni relative alle nostre processioni.

Angelo Diofano