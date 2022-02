Regionale 8, parere positivo per il tratto Talsano- Avetrana

«Procede l’iter per la Regionale 8 del versante orientale della provincia di Taranto. E’ stato pubblicato, infatti, il 24 Febbraio scorso, sul Burp n. 21/2022, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto di realizzazione della “Strada litoranea interna – Regionale n. 8 e connessa viabilità minore da Talsano ad Avetrana”».

A ricordarlo in una nota è Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto.

«Preso atto della Determina motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16.12.2021 e della Delibera di Giunta Regionale n. 2221 del 29.12.2021 sulla Autorizzazione paesaggistica – scrive Borraccino -, la Giunta regionale presieduta dal Presidente Emiliano, ha dato via libera al progetto proposto dalla Provincia di Taranto, che interessa territori in agro di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio, Manduria e Avetrana. Il provvedimento, che prevede la realizzazione di opere infrastrutturali per 193 mln di euro, finanziate dalla Regione Puglia, comprende i pareri abilitativi approvati in sede di Conferenza di Servizi, acquisiti agli atti del procedimento, mentre esclude le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni, relative ai successivi livelli di progettazione, eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche successive all’adozione del presente provvedimento.

Dopo le numerose difficoltà autorizzative legate alla tutela del paesaggio, al consumo del territorio, alla sicurezza stradale, all’impatto sulla biodiversità, si viene, finalmente, a capo dell’attuazione del progetto della importante arteria stradale, che da Taranto collegherà i territori del versante est, carenti di infrastrutture all’altezza del potenziale di sviluppo in settori economici come il turismo, l’agricoltura, il commercio e l’artigianato».