Luciano De Gregorio nel coordinamento di Mezzogiorno Federato

Luciano De Gregorio nominato nel coordinamento provinciale di Mezzogiorno Federato Già consigliere comunale e assessore allo sviluppo e vice sindaco di Statte, componente il CdA del CTP, consigliere provinciale e assessore provinciale alla formazione e alle politiche del lavoro, in questi anni ha continuato da socialista ad esprimere il proprio impegno politico amministrativo con particolare interesse ed impegno verso le politiche attive del lavoro. Fra i partecipanti all’Assemblea costituente di Mezzogiorno Federato aderenti e sottoscrittori dello Statuto fondativo. «Abbiamo ritenuto di chiamarlo al coordinamento provinciale – spiega Alfredo Venturini, dell’esecutivo nazionale di Mezzogiorno Federato – per la sua esperienza sindacale, politica ed amministrativa che sapranno certamente contribuire in maniera significativa al lavoro già avviato e agli impegni territoriali crescenti».