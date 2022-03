Dalla coscienza della identità allo sviluppo dalla riconversione

C’è bisogno di una visione di città che vada oltre gli slogan e che affermi una propria proposta di sviluppo. La visione di sviluppo deve salvaguardare, innanzitutto, la salute dei cittadini. Occorre quindi come priorità una strategia di difesa della salute dei tarantini senza piegarsi alle logiche di interesse nazionale. Perché è prevedibile che l’interesse nazionale spingerà ancora di più verso la produzione interna dell’acciaio visti anche gli attuali venti di guerra.

Ma bisogna dire chiaramente al Governo che i tarantini non possono sempre pagare il prezzo di quelle che sono, in realtà, le esigenze di tutti gli italiani. Se l‘acciaio è necessario all’Italia non è detto debba farsi per forza a Taranto. Il secondo passaggio da affrontare è il tema della fuga dei giovani da Taranto. Per questo si deve puntare ad opportunità di lavoro puntando sull’innovazione e la tecnologia nei settori che sono propri della nostra vocazione territoriale e culturale. A questo deve servire il recupero pieno dell’identità di città di mare e di storia qual è Taranto. A tal proposito la città deve riappropriarsi della propria identità e riconvertire l’industria inquinante. L’identità da valorizzare è quella di città portuale che si affaccia nel Mediterraneo. Come una base logistica per le merci, per i turisti e per la ricerca nell’area Mediterranea. Coniugando la cultura ellenistica con le bellezze naturali delle coste. Applicando a queste caratteristiche le nuove tecnologie.

Tutto questo finanziato con il Pnr (Piano Nazionale di Resilienza). Per ottenere questi finanziamenti sarà fondamentale che la prossima Taranto del Mediterraneo sia inserita in quello che è il quadro regionale e nazionale. Perché ogni scelta locale può avere successo solo se sostenuta dalla Regione Puglia e dal Governo nazionale. Ed è questa l’occasione per affermare con chiarezza che è completamente sbagliata la propaganda che taluni fanno di recente. Quando vogliono Taranto in contrapposizione a Bari e alla Regione Puglia. Come se la nostra città potesse da sola, contro tutti, affermare i propri diritti. Senza inserirsi in un quadro complessivo di coalizioni e sostegni a tutti i livelli. Ma, invece, al contrario, dobbiamo usufruire dell’alleanza con la regione Puglia e con il Governo del Paese. Perché ci consentiranno di realizzare i nostri programmi di crescita. Che altrimenti non sarebbero possibili. Certo il rapporto con Bari e Roma deve, però, sempre essere dignitoso e mai deve vedere Taranto come terra di conquista e di poltrone per gli altri. Ma al contrario deve valorizzare le tante capacità inespresse tra i nostri cittadini in tutti i settori e professioni. Per raggiungere questi risulta ti ambiziosi bisogna partire dal mettere da parte gli egoismi personali e mettere in campo la capacità di unire piuttosto che di dividere come spesso avviene.

E per unire l’impegno civico di più forze è il momento di lanciare un progetto civico con più movimenti e associazioni capaci di contribuire al programma del prossimo Sindaco di Taranto. Pensando alla federazione dei movimenti civici. Cioè pensare alle donne e agli uomini che si ritrovano in un progetto civico, riformista e ecologista di sviluppo di Taranto. Che condivide il pieno sostegno a Sindaco di Rinaldo Melucci per quanto ha fatto nel suo primo mandato e anche per aiutarlo a migliorare ciò che magari si deve fare diversamente. Quindi di qui l’appello ai vari movimenti civici, della stessa area politica, che è tempo di dare vita alla federazione dei civici che ha inizio a Taranto e cresce anche negli altri impegni pubblici.

Alfredo Spalluto

Già Assessore al Comune di Taranto