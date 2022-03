L’Associazione Pulsano D’Amare ha la sua App

PULSANO – L’Associazione Pulsano D’A mare, che è presente sul territorio da sette anni e si adopera senza riserve sostenendo iniziative benefiche e solidaristiche, nonché, promuovendo iniziative volte ad incentivare valorizzare e promuovere bellezze e peculiarità del nostro territorio ha la sua App. “E’ uno strumento a sostegno del settore turistico locale- si legge in una nota stampa- e il desiderio che ha motivato l’Associazione alla creazione di questa applicazione è stato quello di mettere a disposizione dei turisti, anche potenziali, dei clienti delle strutture presenti sul territorio e di tutti gli operatori del settore turistico, uno strumento alla portata di tutti, da tenere facilmente in tasca, pronto ad accorrere in aiuto al momento opportuno.

L’ App “Pulsano D’ Amare” rappresenterà una risorsa utilissima sia per chi starà programmando un soggiorno turistico, sia per coloro che, trovandosi già sul posto, necessitino di informazioni specifiche. Costituirà inoltre, una grande opportunità anche per le strutture ricettive, infatti, attività alberghiere, B&B, case vacanza, servizi spiaggia e ristorazione, potranno fornire in tempo reale, ai potenziali clienti, ogni tipo dì informazione. Attraverso la consultazione dell’App “Pulsano D’ Amare” tutti potranno conoscere le offerte, le iniziative, gli eventi turistici, ed essere sempre aggiornati sulle ultime novità che interessano il territorio. Sarà una vera guida virtuale che accompagnerà l’ospite nella sua esperienza vacanziera.

L’ App “Pulsano D’ Amare” è gratuita quindi scaricabile senza costi di attivazione e gestione”. Il presidente dell’Associazione Pulsano D’ Amare, Massimo Nicolardi, nell’invitare tutti all’utilizzo dell’App, ha dichiarato: “L’emergenza Covid-19 ci impone di rivedere il modo di ‘fare turismo’ stimolandoci ad avvalerci di nuovi strumenti per il rilancio di servizi aggiuntivi dedicati ai nostri ospiti, offrendo loro la migliore accoglienza possibile. Possiamo con fierezza vantare un territorio ed un mare a misura di tutte le esigenze ed aspettative e, sentiamo l’urgenza, di utilizzare la tecnologia per migliorare l’esperienza di coloro che da oggi sceglieranno il nostro territorio per trascorrere le loro ferie. La bella stagione è alle porte e non possiamo farci trovare impreparati.’ L’associazione ha rigraziato il programmatore dell’App, Davide Salamino, che da tempo cura anche il sito web.