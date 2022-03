Massafra, «Mettere in sicurezza via Muro»

MASSAFRA- “E’ urgente mettere in sicurezza via Muro. Sono passati quasi tre mesi da quando parte del muro-parapetto di via Muro è stato sfondato da un automobile. Da allora l’amministrazione comuna di Massafra , non ha fatto nulla per riparare il muro e non ha messo in sicurezza la zona” . Così in una nota stampa Italia Viva di Massafra.

“Era l’11 dicembre, quando causa pioggia , un veicolo ha sfondato il muro nella parte terminale di via Muro nelle vicinanze dell’incrocio con via dei Frantoi- continua il comunicato stampa di Italia Viva- l’impatto ha provocato, la distruzione di parte del muro-parapetto, la caduta dei tufi e ha reso pericolante tutto il resto della struttura. In questi mesi non è stata messa neanche una transenna per delimitare la zona, Il luogo dell’impatto, visto lo stato di abbandono, si è trasformato in una discarca a cielo aperto. Una conseguenza della cosiddetta teoria delle “finestre rotte” tipica delle periferie più degradate. Non è la prima volta che siamo costretti a denunciare la precaria situazione di via Muro e i problemi di sicurezza nel centro storico. Nonostante questa emergenza passano le settimane, i mesi gli anni e l’unica cosa che un cittadino può fare è rassegnarsi e convivere con il problema Il totale disinteresse dell’amministrazione Quarto ben si lega con la situazione di degrado che vive il centro storico. Solo qualche giorno fa è stato arrestato un cittadino marocchino senza permesso di soggiorno che si era introdotto in una casa sempre nei pressi di via Muro. Noi di Italia Viva ci facciamo portavoce della situazione di degrado ormai insostenibile . Chiediamo all’Amministrazione che la zona venga delimitata e messa in sicurezza ; che venga pulita e bonificata l’area dell’impatto e che si proceda alla ricostruzione del muroparapetto- conclude il cominocato stampa del partito di Renzi- chiediamo risposte rapide ed efficaci, di non sottovalutare tutti i segnali di uno sbando pericoloso per il bene della comunità e della città”.