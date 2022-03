Nino D’Angelo: «Oggi non sono più solo un numero»

La storia di Nino D’Angelo è una storia in cui la passione gioca un ruolo determinante e, soprattutto, è una storia che insegna che i sogni si possono realizzare senza rinnegare le proprie radici, le scelte fatte. È una storia in cui la parola “cambiamento”, più di altre, rappresenta un artista nato in un quartiere della periferia nordorientale di Napoli, San Pietro a Patierno, da padre operaio e madre casalinga, costretto a lasciare la scuola a causa delle condizioni economiche precarie della famiglia per lavorare, come cantante, ai matrimoni e, come gelataio, alla stazione centrale di Napoli.

Tanta, la gavetta, prima di arrivare al successo e prima che quel ragazzo dal “caschetto d’oro” diventasse il cantautore di oggi, amato anche un po’ dagli intellettuali. Con il tour “Il poeta che non sa parlare” con il quale toccherà 19 teatri italiani, compreso il nostro Orfeo il 14 marzo, Nino D’Angelo intraprende un lungo viaggio in musica attraverso il quale ripercorre la sua carriera, iniziata nel 1976, festeggia i quarant’anni di “Nu jeans e ‘na maglietta”, il primo grande suo successo e, su tutto, il suo 65° compleanno. Un ritorno in grande stile dopo il periodo “buio” della pandemia, dunque, che vede D’Angelo anche in veste di autore: la tournèe, infatti, fa parte del triplo progetto de “Il poeta che non sa parlare” diviso tra l’album e il libro (edito da Baldini+Castoldi), entrambi usciti lo scorso ottobre.

«L’idea di raccontare la mia carriera tra musica e parole è nata proprio nel periodo della pandemia, soprattutto nel corso della prima ondata del virus e dopo essere stati chiusi in casa per tanto tempo – ci racconta – Personalmente non ho per niente vissuto bene questa fase: ho riflettuto tanto e non pensavo di scrivere più nuove canzoni. La svolta è arrivata quando lo street artist Iorit mi ha dedicato un murales a San Pietro a Patierno, il quartiere dove sono nato. Mi sono sentito lusingato e ho pensato che, forse, il mio pubblico meritasse ancora qualcosa di mio. L’album è nato per rispetto della gente, mentre il libro lo stavo già scrivendo. Quindi ho deciso di fare un progetto unico che comprendesse, appunto, anche il tour che mi vedrà in concerto pure a Taranto. L’occasione per ripercorrere 40 anni di musica».

Nel tempo, ha dimostrato di sapersi sempre rinnovare senza, per questo, rinnegare il passato: quanto è rimasto, nel Nino D’angelo di oggi, del ragazzo col “caschetto d’oro” che ha esordito nei primissimi anni ’80?

«Tutto. È completamente dentro di me. È cresciuto insieme a me e abbiamo la stessa età. Grazie a quel caschetto ho potuto anche evolvermi: senza quel grande successo oggi non sarei qui. Certo, all’epoca ero molto commerciale, oggi invece ho la possibilità di fare i dischi che voglio. Ho più libertà e ho la possibilità di dire di no a tante cose. Ma senza quel periodo e l’amore della gente, non sarei potuto diventare il Nino D’Angelo più legato al sociale».

Come ha spesso dichiarato, non è stato comunque facile arrivare ad essere l’uomo e l’artista di successo che oggi è: i critici, all’inizio, non sono stati teneri con la sua musica. Questo ha mai condizionato le sue scelte?

«Devo essere sincero: all’inizio non me ne importava niente dei critici perché pensavo al lato economico del mio lavoro. Venivo da una famiglia povera e il mio pensiero fisso era quello di comprare una casa a mia madre e di far stare bene tutti i familiari. Poi, come ho detto anche prima, ho avuto la possibilità di crescere, di evolvermi: è stata una bella cosa, altrimenti che vita sarebbe stata? È arrivata una naturale trasformazione della mia musica: guadagnando ho avuto la possibilità di studiare, di ascoltare tanta musica, di contaminare la mia. Cosa, quest’ultima, che mi piace molto. Per questo dico “grazie” a Peter Gabriel, anche non conoscendolo: è stato un mio maestro».

Come lei stesso ha avuto modo di raccontare, a definirla un “poeta che non sa parlare” è stata la sua professoressa di italiano. Eppure i suoi testi e le sue sonorità sono stati oggetto di studio, a ottobre, all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli: un bel risultato dopo quarant’anni di duro lavoro…

«Diciamo che la professoressa aveva ragione: aveva capito più di me e di altre persone… Dispiace che oggi questa signora non ci sia più, perché le avrebbe fatto piacere leggere tutte queste belle cose che scrivono su di me. Anzi, sarebbe stato bello averla con me all’Università. Sono lusingato dalla giornata di studi che mi hanno dedicato: significa che ho lavorato bene. Mi sprona a fare sempre di più. Sono soddisfatto anche perché oggi non sono più un numero, ma un artista giudicato per le parole che scrivo e le musiche che compongo. Di certo un motivo d’orgoglio. Ma non vedo questo fatto come una vittoria, ma come una cosa giusta: se c’è talento, prima o poi viene riconosciuto. Magari io c’ho messo un po’ più di tempo: il pregiudizio che c’era nei miei confronti ha un po’ rallentato il tutto. Ma non mi lamento, sono stato fortunato».

C’è una canzone, fra quelle scritte, che più di altre la racconta meglio?

«Credo “Senza giacca e cravatta”: sono proprio io, qui mi racconto meglio. Ma devo dire che ce ne sono tante altre, anche di minor successo, ma che meritano di essere ascoltate con grande attenzione».

A Taranto c’è attesa per il suo concerto: cosa conosce della no stra città e cosa si aspetta dal pubblico tarantino?

«Mi viene subito in mente il Ponte Girevole. Sono stato diverse volte a Taranto, soprattutto negli anni Ottanta. Anche il teatro Orfeo non è nuovo per me: su quel palcoscenico mi sono già esibito. Il pubblico di questa città mi ama molto, amando la canzone napoletana. E poi, come sono buone le cozze tarantine…». Il tour di Nino D’Angelo è, senza dubbio, tra i più attesi dell’anno: i riflettori sono puntati sull’artista anche perchè “Il poeta che non sa parlare” arriva dopo il grande successo da lui ottenuto, nel 2013, al Teatro San Carlo di Napoli con il melodramma “Memento-Momento” dedicato, ricordiamo, al cantautore e compositore Sergio Bruni, con il maestro Roberto De Simone che curò la composizione strutturale cameristica. E dopo il “tutto esaurito” registrato, nel 2017, allo stadio San Paolo di Napoli per festeggiare il suo sessantesimo compleanno. «Ho voglia di dividere, finalmente, le mie emozioni con la gente ripercorrendo tutta la mia carriera musicale », ha detto.

Per questo, durante il concerto all’Orfeo D’Angelo proporrà quei brani che più di altri sono amati dal pubblico, partendo da quelli che hanno contrassegnato gli anni da “caschetto” come “Nu jeans e ‘na maglietta”, “Pop corn e patatine”, “Maledetto treno” a quelli della successiva svolta musicale , tra cui “Senza giacca e cravatta”, “Jesce sole”, “O pate”, “Brava gente”. Non mancheranno, inoltre, le canzoni che compongono l’ultimo album, come “Voglio parlà sulo d’ammore”, “Cattivo penziero” e “Sultanto si perdesse a te”. Su di lui, all’Orfeo, il sipario si aprirà alle ore 21.

I biglietti sono in vendita on line su www.teatrorfeo.it e su TicketOne, presso il botteghino del teatro tutti i giorni, dalle ore 18 in poi; punto vendita ticket aperto anche la mattina presso Pausa Caffè, in viale Trentino 5b-7. Per informazioni e biglietti: 099 4533590 – 3290779521.