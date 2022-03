Pascali, il pm torna a chiedere l’arresto

Dopo i difensori che nei giorni scorsi hanno discusso le richieste di liberta per i rispettivi assistiti coinvolti nell’operazione antimafia che ha decapitato il clan Pascali, il 2 marzo è stata la volta dell’accusa davanti al Riesame di Lecce nelle funzioni di Tribunale dell’appello cautelare. Il pm della Dda di Lecce Milto Stefano De Nozza ha impugnato il rigetto del gip del Tribunale di Lecce Marcello Rizzo nei confronti di nove indagati. Si tratta di soggetti coinvolti nel blitz per i quali il magistrato dell’Antimafia, che ha diretto le indagini, ritiene ci siano sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari.

Esigenze che, invece, il giudice delle indagini preliminari non ha ravvisato per alcuni destinatari della richiesta di misura restrittiva in quanto incensurati oppure con precedenti penali troppo datati. In ogni caso ritenuti in condizioni di non reiterare i reati contestati dopo l’arresto degli esponenti di spicco dei sodalizi criminali. Infatti il rigetto ha riguardato figure ritenute marginali nelle vicende ricostruite dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Taranto. Il collegio dei giudici, dopo la discussione, si è riservato la decisione che, quindi, sarà depositata nei prossimi giorni. Nei giorni scorsi il Riesame di Lecce ha accolto le richieste dei difensori di quattro indagati, tre dei quali sono tornati a piede libero, mentre un quarto è passato dal carcere ai domiciliari. Erano stati arrestati il 2 febbraio scorso a conclusione di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Lecce sfociata nell’esecuzione di 38 mandati di arresto per i presunti esponenti del clan Pascali e anche per altri indagati ritenuti responsabili di aver dato vita ad una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti a Taranto e in alcuni centri della provincia, fra i quali anche Martina Franca.

Alcuni provvedimenti restrittivi sono stati notificati in carcere agli esponenti di spicco del gruppo criminale, Nicola e Giuseppe Pascali, il primo già detenuto nel carcere di Secondigliano, in Campania e il secondo in una struttura penitenziaria di Foggia. Stando alla ricostruzione degli investigatori, entrambi, e in particolare Nicola Pascali, continuavano a mantenere il comando del sodalizio anche da dietro le sbarre. A trasferire all’esterno gli ordini dei presunti boss erano, sempre secondo le indagini, le rispettive mogli, Antonella Bevilacqua con sorte di Nicola Pascali ed Eufrasia (detta Eleonora) Quero moglie del fratello. Attraverso i classici “pizzini” svolgevano il ruolo di “portalettere” e, stando alle conversazioni intercettate, così avrebbero assunto un ruolo di primo piano nell’organizzazione. Alla Bevilacqua sarebbe stato addirittura riconosciuto da alcuni sodali il ruolo di “mammina” attribuito alle donne con un ruolo di spicco nei sodalizi. Il marito le preannunciava i messaggi anche dalle telefonate dal carcere. “Poi devo darti una cartolina…” era la frase che preannunciava gli ordini in arrivo dal carcere, certamente non i saluti da una località di vacanza, da parte del presunto capo del clan Nicola Pascali. Una parte di quei messaggi sono stati sequestrati durante l’attività investigativa e per le due donne si sono spalancate le porte del carcere.