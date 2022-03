Incontro a sostegno dell’Ucraina

Nel pomeriggio di martedì 1° marzo si è tenuto un incontro presso la sede del Consolato della Repubblica di Lituania di Puglia e Basilicata tra diversi esponenti del mondo diplomatico e della società civile impegnati nella crisi ucraina in atto. L’incontro è stato fortemente voluto dalle rappresentanze diplomatico-consolari in Italia della Repubblica di Lituania, ossia l’Ambasciatore lituano Ričardas Šlepavičius e il Console Giuseppe Saracino, anche al fine di offrire un supporto al Consolato dell’Ucraina in meridione, al momento non operativo.

Il Console Saracino si è sentito in dovere di attivarsi personalmente in virtù degli ottimi rapporti tra la Lituania e l’Ucraina. Presente Olena Balan, presidente della comunità ucraina di Puglia e Basilicata, Indre Cordella, Presidente della comunità lituana di Puglia e Basilicata, il presidente dei Lions Taranto Host Raffaele Vecchi, in rappresentanza del Rotary Taranto Luigi Romandini, il presidente Panathlon Club Taranto Paolo Solito, il Console austriaco per la Puglia Marzio Musolino, Fabio Pierri Pepe per la Croce Rossa Italiana e Donatas Pocesiunas per il Rotary Club di Vilnius, coordinati da Angelo Semeraro, assistente sezione Cultura presso il Consolato. Solo in Puglia e Basilicata vivono 2.700 ucraini secondo i dati ufficiali dei registrati all’Aire; pertanto, si prevede che molti profughi troveranno rifugio proprio nelle nostre regioni. Le parti coinvolte si stanno dunque adoperando affinché possano essere raccolti beni di prima necessità per tutti i profughi, compresi quelli bloccati ai confini con la Polonia e nella città di Leopoli, ancora facilmente accessibile, a cui stanno già giungendo i primi aiuti raccolti in altri punti della regione. Per agevolare le operazioni di raccolta dei viveri si è deciso di convogliare gli aiuti presso la sezione operativa della Croce Rossa Italiana di Taranto presieduta da Anna Fiore. Chiunque voglia dare il proprio contributo può contattare i seguenti numeri 0994526688, 0994525252, 3471726963 o scrivere a cp.taranto@cri.it.