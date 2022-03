«Siamo pronti ad accogliere i rifugiati»

MONTEPARANO – Monteparano apre le sue porte ai rifugiati di guerra ucraini. Nella giornata di lunedì 28 febbraio, il sindaco Maristella Carabotto ha inviato una lettera indirizzata al prefetto di Taranto esplicitando a nome di tutta la comunità la disponibilità ad accogliere i rifugiati di guerra ucraini. Un gesto immediato e concreto per fronteggiare la pesante emergenza umanitaria che si prospetta all’orizzonte. «È un gesto che parte dal profondo del cuore – dice il sindaco – condiviso immediatamente dagli amministratori comunali e poi da molti cittadini monteparanesi che raggiunti dalla notizia sui social hanno prontamente iniziato a contattare me o altri amministratori per rendersi disponibili anche in forma privata a qualunque tipo di aiuto ed assistenza nell’accoglienza. Un sostegno e un entusiasmo che ci ha resi orgogliosi della nostra piccola comunità». Monteparano ha dimostrato, già nei decenni passati, come nel caso dell’accoglienza di diverse famiglie a seguito dell’esodo albanese degli anni ‘90, di essere una comunità ospitale e non timorosa di confrontarsi con le differenze culturali.