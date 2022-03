Grande risposta dei tarantini alla raccolta in favore del popolo ucraino

Si moltiplicano in città le iniziative di solidarietà in favore dell’Ucraina. Anche l’Arcidiocesi, attraverso la Caritas diocesana, ha attivato un centro raccolta, al centro polivalente “San Giovanni Paolo II, in via Lisippo 8, ai Tamburi. Questa è la lettera di sensibilizzazione dell’arcivescovo mons. Filippo Santoro: “Carissimi fedeli, di fronte alla terribile guerra in Ucraina, come comunità diocesana, oltre alla preghiera, che è indispensabile, ci mobilitiamo anche con aiuti di vario tipo. La Caritas nazionale sta già organizzando una raccolta di indumenti e di alimenti a lunga conservazione, quindi non è necessario donare questo genere di aiuti a livello locale.

Come Arcidiocesi di Taranto, attraverso la Caritas Diocesana, partecipiamo con una raccolta di medicinali e indumenti che sono stati richiesti, tra cui: bende sterili, paracetamolo 500, antidolorifici, collare cervicale, coperte, piumoni e indumenti intimi per bambini. Il centro di raccolta sarà presso il Centro Polivalente S. Giovanni Paolo II in via Lisippo 8 (quartiere Tamburi). La raccolta più raccomandata è quella in denaro che può essere inviata tramite bonifico bancario usando il seguente codice IBAN: IT08H05385158040000 00036485 intestato a Caritas Diocesana di Taranto. Rispondiamo con generosità a questa gravissima emergenza che tocca i nostri fratelli e sorelle dell’Ucraina ma che interessa anche tutti noi. Vi ringrazio di cuore per la generosità e vi benedico”.

Per chi fosse impossibilitato a raggiungere il polivalente, alcune parrocchie (fra cui la concattedrale) si sono offerte per la raccolta. Hanno dato la loro disponibilità in aiuto alla popolazione ucraina anche esercizi commerciali e perfino il “Teatro Minimo” di via Venezia. Da rilevare come sia stata particolarmente generosa la risposta delle famiglie residenti nelle zone più povere. Intanto alla chiesa di San Pasquale Baylon, continuano ad arrivare senza sosta da lunedì mattina viveri e medicinali, nell’iniziativa voluta dalla comunità ucraina locale assieme a Caritas e Migrantes diocesana. La consegna potrà avvenire fino a oggi, mercoledì 2 marzo nella medesima chiesa del Borgo dalle ore 9, 30 alle 11,30 e dalle ore 17,30 alle 19,30. “Sembrava di stare la sera di Giovedì Santo per la visita dei ‘sepolcri’; una persona entrava e l’altra usciva e così è stato fino a tarda ora – dicono i volontari mentre accata stano i pacchi – Stamane (martedì) hanno iniziato a bussare alla porta del convento già alle sei e mezza. Davvero non ci aspettavamo una risposta di solidarietà così imponente”.

Il parroco fra Vincenzo Chirico ci mostra le sale e l’androne stipati di roba, che non si sa più dove sistemare: “Magari – commenta – i problemi fossero tutti come questo!”. Un locale addirittura è stato adibito alle confezioni di medicinali, anche questi giunti in grandi quantità. “Davvero i tarantini hanno il cuore grande! – commenta fra Vincenzo – Abbiamo riempito anche i corridoi con i pacchi già pronti per essere spediti. Giovedì mattina giungeranno i camion per portare il tutto al centro di raccolta delle donne ucraine di Bari, da dove si procederà per la spedizione in Ucraina”. Occorrono: bende sterili, bendaggi diversi e rigeneranti, Paracetamolo 500, collare cervicale, cоperte termiche, cibo a lunga scadenza, zuppe pronte, tonno in scatola, legumi in scatola, noodles istantanei (tipo Saikebon), parmigiano e grana sottovuoti, cioccolato fondente, miele in monoporzioni, latte condensato o in polvere, frutta secca, grissini, taralli, gallette di riso, sapone mani (liquido e saponetta), salviette umidificate, ovatta, spazzolino denti, gel per le mani (tipo amuchina), dentifricio, perossido di idrogeno, tè, caffè macinato, tamponi emostatici, lacci emostatici, polvere emostatica, bende occlusive, antinfiammatori, antidolorifici, siringhe, flebi, pomate per ustioni, teli porta feriti, tubi naso tracheali, Tachipirina, Oki, abbigliamento termico, indumenti sportivi uomo, calzatura uomo, calze di cotone caldo.

Infine ricordiamo la veglia diocesana di preghiera per la pace in Ucraina, che avrà luogo domani, giovedì, 3 alle ore 19.30 nella chiesa di Sant’Antonio, in via Duca degli Abruzzi, presieduta dall’arcivescovo mons. Filippo Santoro. “Uniamoci nella pace” è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’ufficio per il dialogo ecumenico e interreligioso e da quello per i problemi sociali e lavoro, giustizia e pace, custodia del Creato, in collaborazione con Pax Christi e Peacelink-Telematica per la pace; vi parteciperanno anche la locale comunità ortodossa e quella valdese.

Angelo Diofano