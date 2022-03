Foibe, eravamo solo italiani. Viaggio nella memoria

SAVA – Foibe “Eravamo Solo Italiani”. Lo spettacolo, tratto da”Magazzino 18” di Simone Cristicchi e “Ci chiamavano fascisti” è stato portato in scena nei giorni scorsi al cinema “Salerno”. “ Eravamo Italiani” di Jan Bernas è un viaggio nella memoria, che attraverso il teatro e la musica ricorda una pagina della storia italiana troppo spesso dimenticata e che oggi fortunatamente sta ritornando tra i banchi di scuola, “perché non servono censure nel passato” ha detto Sabrina Scaglioso presidente del T.I.R. e regista dello spettacolo. Lo spettacolo vuole fare memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati italiani durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Sava, è stato introdotto dal sindaco Dario Iaia , il quale ha sottolineato: “ Ci sono decine e decine di studi sulle Foibe,che descrivono come e perché accadde. Si conoscono i numeri: 350.000 gli esuli,tra le quattro e le cinquemila le persone svanite nel nulla alla fine della guerra ,tra maggio e giugno del 1945. Eppure in tanti ancora oggi negano l’esistenza delle Foibe, a tal punto che di tantestragi come quella di Vergarolla, a distanza di settant’ anni si sanno solo brandelli di verità. È doveroso ricordare e raccontare affinché questa pagina triste della nostra Italia non cada nell’oblio.” Tanti gli artisti sul palco che hanno dato voce allo spettacolo. La parte recitata è stata affidata a Sabrina Scaglioso con la partecipazione di Matteo Cinieri, Salvatore Pinto, Florenzo Scaglioso, Martino Recchia. Le musiche sono state curate da Giampiero Pesare, chitarra e voce; Daniele Tomaselli, armonica e voce; Fabio Zurlo, fisarmonica; Morgan Pesare, pianoforte; Giuseppe Fabbiano, percussioni ; Sara De Marzo e Sabrina Buccoliero, voce.Angelica Urso, ballo. La produzione musicale è stata affidata al producer Lorenzo Mero.