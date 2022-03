Molière e la Commedia dell’Arte

Quattrocento anni fa, esattamente il 15 gennaio del 1622, nasceva Jean-Baptiste Poquelin, in arte Molière. Numerosissimi sono gli eventi organizzati in ogni angolo della Francia, ma non solo della Francia, per ricordare questo scrittore/attore del ‘600, tanto geniale, tanto amato e tanto innamorato del teatro, eppure tanto tormentato. Ironia della sorte, perdette la vita, a soli 51 anni, recitando sul palco il ruolo del malato immaginario, senza che gli spettatori si accorgessero che malato «immaginario» non era. In una conversazione on line organizzata dall’«Alliance Française» e dalla «Dante Alighieri» di Taranto (presidente José Minervini), se ne parlerè giovedì, 3 marzo, alle 17,30, con Teresa Bosco, presidente dell’Alliance Française di Taranto, della quale riportiamo di seguito l’intervento.

***

«Chi era Molière se dopo quattro secoli usiamo alcuni titoli delle sue opere come nomi comuni : tartufo, dongiovanni, arpagone ecc. ? Dopo aver fatto ottimi studi classici e aver conseguito la laurea in giurisprudenza, Molière rinunciò alla carriera di avvocato, come a quella di tappezziere del re che suo padre avrebbe voluto trasmettergli, e creò una compagnia di attori con cui, per dodici anni, rappresentò spettacoli in molte città di Francia. Nel 1658 tornò a Parigi e recitò davanti al re Luigi XIV, che apprezzò moltissimo la farsa Il dottore amoroso (Le Docteur amoureux), scritta da Molière (il testo fu ritrovato e pubblicato nel 1960). La compagnia venne autorizzata a occupare, alternandosi con la troupe degli Italiani, il teatro del Petit-Bourbon, e, quando nel 1659 gli Italiani se ne andarono, lo stesso teatro fu a sua completa disposizione. Quindi, la Compagnia di Molière poté lavorare in un teatro stabile, (il Petit Bourbon, appunto) e quando questo fu demolito, il re Luigi XIV concesse l’autorizzazione di utilizzare una sala del Palais Royal. Ed è qui che fu messo in scena il primo capolavoro del commediografo: L’école des femmes («La scuola delle mogli»), a cui fecero seguito il Tartufo, il Don Giovanni o il convitato di pietra, il Misantropo, l’Avaro, il Malato Immaginario, ma anche farse, commedie-balletto e «divertissements».

Molière scrive infatti per il pubblico del Palais-Royal, ma anche per quello del Pont – Neuf. Buon amico degli attori italiani della Commedia dell’arte, discepolo del napoletano Tiberio Fiorilli (il popolare Scaramouche), l’attore Molière ha “collaborato” con il commediografo che ha contribuito a dargli il senso pratico del teatro, le risorse del mestiere, la conoscenza delle esigenze della scena e dei pubblico. La Commedia dell’Arte è il nome che è stato dato ad uno stile teatrale che, nato in Italia agli inizi del Cinquecento, si diffonde poi nel resto d’Europa incontrando ovunque un enorme successo, soprattutto in Francia. Rispetto al teatro tradizionale, la Commedia dell’Arte si caratterizza per l’assenza di un copione che gli attori devono recitare dopo averlo mandato a memoria. La struttura delle varie commedie si regge infatti su scenari che danno agli attori lo schema complessivo dell’opera, ma senza indicare ad essi alcun tipo di battuta o dialogo, la costruzione dei quali era lasciata, di volta in volta, all’espressione di ciascuno di essi.

Molière, poeta satirico, rispettoso del vecchio principio del «castigat ridendo mores», scrittore classico e nutrito di classici, animatore di tipi che hanno un valore universale, l’i mitatore di Terenzio, di Plauto, ha imparato tanto dai «Comédiens italiani» e non disdegna di mettersi a fianco di Tabarin, anche se ciò suscita la dura critica dei teorici del teatro classico del ‘600, come Boileau che, pure, lo stimava moltissimo. La commedia di Molière lascia da parte il mondo ideale ed eroico per guardare gli uomini così come sono, per metterne a nudo con occhi impietosi, manie, vizi e debolezze. Ne emerge una satira divertente e amara della società del tempo, condotta in nome di una morale pacata ed equilibrata, la morale dell’uomo comune che condanna gli eccessi, gli estremismi, le manie. Molière è innanzitutto un uomo di teatro: la sua prima preoccupazione è “piacere”, far ridere; il contenuto ideologico è secondario rispetto alle esigenze naturali della scena. Di qui probabilmente il carattere complesso della sua comicità, irresistibile, scatenata, eppure pervasa di contenuta amarezza».

Teresa Bosco