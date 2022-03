“L’amore per i libri”: incontro con le autrici

I libri sono medicina per l’anima e hanno aiutato molti di noi durante questi due anni di pandemia. La grande Marguerite Yourcenar diceva, “I libri sono riserve di grano da ammassare per l’inverno dello spirito.” Facendo riferimento a questi presupposti la direzione di “Porte dello Jonio”, l’associazione culturale Pablo Neruda e la casa editrice Antonio Dellisanti riprendono una bella iniziativa: presentare e conversare di libri e di autori del nostro territorio. Un progetto nato prima del Covid con la serata a gennaio 2020 a presentare il bel libro di Davide Vendramin, “Erasmo Iacovone. Il Taranto più bello”. Un altro sprazzo di luce nella pandemia ad ottobre scorso con i libri di grandi autori conterranei, come Gaetano Appeso, Alessandro Faino e Cosimo Sammarruga.

Adesso ritorniamo, giovedì 03 marzo alle ore 18, con l’incontro “L’amore per i libri”, nel Cortile dei Pescatori del Centro Commerciale di Taranto. L’evento va sottolineato per un bella peculiarità. I libri sono scritti da donne, brave a scrivere, seguendo stili e tipologie differenti di narrativa. “Freddie. La leggenda non può morire”, di Marianna Lazzaro, “Even. La principessa arcobaleno” di Angela De Tommaso e Nunzia Matarrese, “Storie di donne” di Giovanna Greco, “Madness” di Alessia Francavilla. Ad intervistare le autrici la nota giornalista Gabriella Ressa, vice presidente dell’associazione Neruda. Interverranno il direttore Mauro Tatulli, l’editore Antonio Dellisantie e il presidente di Neruda Associazione. Ad impreziosire la serata le foto di donne a cura del fotografo Francesco Marinaro. I libri sono racconti ironici, favole a difesa della natura, tiriller psicologici e storie di donne determinate, a tre vite. Ma la gioia del ritorno al dibattito in presenza, anche se con la mascherina, ci porterà a conoscere meglio trame e stili delle nostre brave autrici, edite da Dellisanti, casa editrice rifondata nel 2000 da Antonio, ricordando che la sua famiglia vantava tipografi e editori già nel lontano 1885. Arrivederci a giovedì. “Non c’è nessun amico più leale di un libro”, diceva Ernest Hemingway.

Saverio Sinopoli