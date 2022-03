Suoni nuovi e antiche memorie con Antonello Fiamma

GINOSA – Sabato, 5 marzo, secondo appuntamento con la stagione teatrale 2022 del Comune di Ginosa, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sul palco del Teatro Alcanices, l’Orchestra Ico Magna Grecia, diretta dal Maestro Marco Vlasak, accompagnerà il chitarrista Antonello Fiamma. Il concerto, intitolato “Suoni nuovi antiche memorie”, pone di fronte generi musicali differenti che trovano, comunque, punti d’incontro. È proprio questo confronto che ogni volta rende interessante il concerto, dalle straordinarie suggestioni ed emozioni.

Fra i brani in programma Quiet city (Copland), Cantus in memoriam di B. Britten (A. Part), Suite per archi (J. Rutter). I trenta elementi d’orchestra dell’Ico tarantina eseguiranno, inoltre, brani originali scritti da Fiamma: Revolution, From the beginning, Reksmai e We made it. Costo del biglietto, posto unico: euro 5,00. La vendita di biglietti si terrà previa prenotazione telefonica al numero 320-7413079 (Pro Loco Pietro D’Amelio Ginosa) dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 19.00 e la sera dello spettacolo al Teatro Alcanices dalle 19.30 a inizio spettacolo. Sipario ore 21.00; ingresso rteatro: ore 20,30. Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido e di dispositivi di protezione delle vie respiratorie secondo le normative vigenti.

ANTONELLO FIAMMA

Classe 1991, fin da piccolo Antonello Fiamma, parallelamente ai suoi percorsi accademici, si esibisce con brani strumentali di propria composizione, avvicinandosi anno dopo anno all’eclettico mondo della chitarra fingerstyle. Due le sue produzioni discografiche in questo ambito: The Round Path (2014) ed Imperfections (2017), entrambe autoprodotte, che portano Antonello Fiamma ad esibirsi in tutti i maggiori festival chitarristici italiani e in tour europei, con grande successo di pubblico e di critica. Il 2019 è un anno di profondi cambiamenti artistici: firma con l’etichetta discografica “Dear John Music”, con cui entra nel mondo del cantautorato. Inizia quindi la produzione di nuovi brani, che gradualmente vengono presentati a partire da fine 2019. I live prevedono sia brani cantautorali che brani strumentali, contribuendo ad una versatilità molto ampia del suo spettacolo. Antonello Fiamma è attualmente in uscita con l’album “Indelebile”.

IL CALENDARIO DELLA RASSEGNA

L’11 marzo sul palco dell’Alcanices salirà Sergio Rubini, protagonista di “Ristrutturazione, ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini”, che racconta in forma confidenziale le vicissitudini legate alla ristrutturazione di un appartamento: un viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e idraulici, operai e condòmini che si avvicendano nella vita di uno sfortunato padrone di casa stravolgendo senza pietà. Il penultimo appuntamento è per il 27 marzo 2022 con “Nilde mia” con Silvia Lodi, il nuovo spettacolo della regista Paola Leone sui diritti delle donne e su quanto ancora c’è da fare per raggiungere la parità di genere. Un omaggio alla politica di Nilde Iotti, un riconoscimento alla sua pratica politica e al ruolo che le donne hanno avuto nella nostra storia del nostro paese. Chiude la stagione Gabriele Cirilli con “Duepuntozero”, spettacolo che Cirilli propone bypassando quest’ultimo anno e mezzo e ripartendo dal successo della stagione teatrale 2018/2019 con Mi Piace… Di Più. In questo spettacolo Cirilli porta in scena insieme a sé un po’ di persone, quelle che fanno parte della sua vita. L’appuntamento è per il 6 aprile.