Giochi 2026 all’Expo di Dubai

Taranto sbarca negli Emirati Arabi. Venerdì prossimo, 4 marzo,all’interno del Padiglione Italia dell’Esposizione Universale di Dubai, si terrà “L’Italia mondiale dello Sport”, una vetrina dei grandi eventi sportivi che si terranno in Italia nei prossimi anni. Nel corso dell’evento saranno presentati i ‘Giochi del Mediterraneo Ta2026’, la grande kermesse sportiva che si terrà a Taranto a giugno del 2026 e vedrà la partecipazione degli atleti dei 26 Paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo. A presentare i Giochi del Mediterraneo Ta2026 saranno il Direttore del Comitato Organizzatore, Elio Sannicandro, con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e i presidenti delle principali Federazioni sportive coinvolte. Alla platea internazionale sarà illustrato, da un punto di vista prettamente sportivo, il percorso preparatorio di Taranto per ospitare la manifestazione illustrando il masterplan e i principali progetti di impiantistica sportiva. L’Expo di Dubai, prima Esposizione Universale ospitata in un Paese arabo, sarà anche l’occasione per illustrare i grandi eventi, nazionali e internazionali, che accompagneranno Taranto e la Puglia al 2026, dalla musica all’arte, dal cinema all’archeologia, senza dimenticare gli eventi legati a quel mare dal quale tutto ha avuto inizio: il Mediterraneo.