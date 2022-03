Fiamme al quarto sporgente del porto, fumo visibile da tutta Taranto. Foto e video

Una gru ha preso fuoco intorno alle 12.30 al quarto sporgente del porto mercantile di Taranto sollevando una nube di fumo nero visibile da tutta la città. Al momento non risulterebbero esserci feriti. Sul posto i vigili del fuoco. A prendere fuoco è stata una gru della Peyrani che operava sulla banchina di Acciaierie d’Italia. Dai primi rilievi sembrerebbe che la gru abbia preso fuoco appena rimessa in funzione dopo un intervento di manutenzione al motore. Sul quarto sporgente operano quattro gru, due della Peyrani, storica azienda privata che opera nella movimentazione delle merci, e due invece di Acciaierie d’Italia.

Acciaierie d’Italia informa che l’incendio ha interessato una gru di recente installazione, in uso all’azienda nell’area portuale dello Stabilimento di Taranto. L’incendio è stato immediatamente posto sotto controllo. L’azienda effettuerà tutti gli accertamenti del caso sulle cause dell’incendio.

Nel corso delle operazioni di spegnimento delle fiamme si è anche ribaltato un mezzo dei Vigili del Fuoco. Nessuna conseguenza ha riportato l’equipaggio che era a bordo. L’autobotte, del servizio antincendio del siderurgico, stava raggiungendo il luogo dell’intervento quando per cause non ancora precisate si e’ ribaltata lungo una delle strade dell’area portuale.