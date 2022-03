Le iniziative per la pace in Ucraina

Organizzata dagli uffici diocesani per pastorale sociale, per l’ecumenismo e per i migranti, stasera alle ore 19,30 l’arcivescovo di Taranto monsignor Filippo Santoro, nella parrocchia di Sant’Antonio, presiederà la veglia di preghiera per la pace in Ucraina “Uniamoci per la pace”. Questa la lettera che monsignor Filippo Santoro ha voluto inviare alla comunità diocesana per sostenere i profughi ucraini: “Carissimi fedeli, di fronte alla terribile guerra in Ucraina, come comunità diocesana, oltre alla preghiera, che è indispensabile, ci mobilitiamo anche con aiuti di vario tipo.

La Caritas Nazionale sta già organizzando una raccolta di indumenti e di alimenti a lunga conservazione, quindi, non è necessario donare questo genere di aiuti a livello locale. Come Arcidiocesi di Taranto, attraverso la Caritas Diocesana, partecipiamo con una raccolta di medicinali e indumenti che sono stati richiesti, tra cui: bende sterili, paracetamolo 500, antidolorifici, collare cervicale, coperte, piumoni e indumenti intimi per bambini. Il centro di raccolta sarà presso il Centro Polivalente S. Giovanni Paolo II in via Lisippo, 8 (quartiere Tamburi). La raccolta più raccomandata, è quella in denaro, che può essere inviata tramite bonifico bancario, usando il seguente codice IBAN IT08H0538515804000000036485 intestato a Caritas Diocesana di Taranto. Rispondiamo con generosità a questa gravissima emergenza che tocca i nostri fratelli e sorelle dell’Ucraina ma che interessa anche tutti noi. Vi ringrazio di cuore per la generosità e vi benedico”.