Clan Pascali, in 3 restano liberi

Tre rigetti. La decisione del Tribunale del Riesame di Lecce nelle funzioni di Tribunale dell’appello cautelare non si è fatta attendere per alcuni indagati nell’operazione “Summa” che ha decapitato il presunto clan dei Pascali. Infatti è arrivata a distanza di 24 ore dall’udienza tenutasi martedì primo marzo. I giudici hanno rigettato l’appello del magistrato inquirente dell’Antimafia per tre indagati. Il primo è difeso dall’avvocato Angelo Casa, gli altri due difesi entrambi dall’avvocato Salvatore Maggio, uno insieme all’avvocato Nicolò Vozza e l’altro insieme all’avvocato Giuseppe D’Ippolito.

Quindi i tre non dovranno essere arrestati. Per loro e per altri sei il gip del Tribunale di Lecce Marcello Rizzo aveva respinto le richieste di provvedimenti di custodia cautelare della Procura Antimafia in quanto non aveva ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari. Mentre, in alcuni casi, il rigetto era dovuto anche all’assenza di precedenti penali di alcuni indagati anche se con collegamenti con i vertici del presunto sodalizio mafioso. Le ordinanze firmate dal gip, a conclusione dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Lecce ed eseguite il 2 febbraio scorso sono state 38, delle quali 28 in carcere e 10 ai domiciliari.