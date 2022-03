Nasconde cocaina in cucina, scatta un arresto

Controlli antidroga: scatta un arresto. I poliziotti del Commissariato di Grottaglie, nel corso di mirate attività d’indagine finalizzate al contrasto del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, hanno eseguito numerosi controlli tra Grottaglie e San Marzano di San Giuseppe, anche con l’ausilio delle unità cinofile in forza alla Polizia di Frontiera di Brindisi. In particolare, a seguito di diverse segnalazioni dei cittadini relative a fenomeni di spaccio anche davanti a bambini e giovani, a San Marzano, gli agenti hanno intensificato i controlli nel fine settimana, mettendo sotto osservazione un 40enne, già conosciuto per i suoi precedenti penali, che aveva intrapreso una attività di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti in borghese lo hanno notato più volte nella piazza centrale insieme a giovani i quali, dopo un breve scambio di saluti, si allontanavano in tutta fretta.

Hanno quindi deciso di procedere ad un controllo più approfondito, eseguendo una perquisizione anche all’interno della sua abitazione. Vinte le resistenze di un familiare che ha tardato ad aprire la porta di casa, gli agenti hanno rinvenuto nella cucina circa 70 grammi di cocaina, già confezionati in dosi pronte per lo smercio, 44 grammi di hashish, 190 euro in contanti e tutto il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga. Trasmessi gli atti all’autorità giudiziaria per la convalida, il quarantenne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la casa circondariale del capoluogo. Il denaro, considerato probabile provento dell attività illecita, e le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.