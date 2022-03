Una gru a fuoco, paura in città

Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri a Taranto, quando una gru ha preso fuoco – intorno alle 12.30 – al quarto sporgente del porto mercantile. Si è sollevata una nube di fumo nero visibile da tutta la città. A prendere fuoco è stata una gru della Peyrani che operava sulla banchina di Acciaierie d’Italia. Dai primi rilievi sembrerebbe che la gru abbia preso fuoco appena rimessa in funzione dopo un intervento di manutenzione al motore. Sul quarto sporgente operano quattro gru, due della Peyrani, storica azienda privata che opera nella movimentazione delle merci, e due invece di Acciaierie d’Italia. Sul posto i vigili del fuoco.

Da parte sua, Acciaierie d’Italia ha informato che l’incendio ha interessato una gru di recente installazione, in uso all’azienda nell’area portuale dello Stabilimento di Taranto. L’incendio è stato immediatamente posto sotto controllo. La stessa azienda effettuerà tutti gli accertamenti del caso sulle cause dell’incendio. Nel corso delle operazioni di spegnimento delle fiamme si è anche ribaltato un mezzo dei Vigili del Fuoco; nessuna conseguenza, in ogni modo, ha riportato l’equipaggio che era a bordo. L’autobotte, del servizio antincendio del siderurgico, stava raggiungendo il luogo dell’intervento quando per cause non ancora precisate si è ribaltata lungo una delle strade dell’area portuale. Francesco Demito, rls del sito produttivo per la Fim Cisl sottolinea che “non possiamo più tollerare tali episodi che mettono a serio rischio la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori”, la richiesta è quella di un “incontro urgente”.

Dell’ex Ilva si era già tornati a parlare per la richiesta di nuova cassa integrazione per 2.500 dipendenti; su questo si registra una dichiarazione del segretario generale Fim Cisl, Roberto Benaglia, e del segretario nazionale Fim Cisl, Valerio D’Alò. “Non è pensabile discutere di nuovi ammortizzatori in Acciaierie d’Italia senza conoscere piani industriali, investimenti, aumento della produzione e destini dell’occupazione” è quanto dichiarano Roberto Benaglia e Valerio D’Alò, circa la richiesta di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione avanzata dalla società a ministero e sindacati. Non contestiamo a prescindere lo strumento di una cassa per riorganizzazione, purché da un lato sia chiaro: che non si devono dichiarare esuberi, che dobbiamo dare prospettive ai lavoratori in Ilva in a.s. e dall’altro, che l’azienda finalmente sveli a sindacato e Rsu come sarà il 2022 produttivo. La prospettiva della decarbonizzazione per i prossimi 10 anni è interessante ma dobbiamo arrivarci vivi. Poniamo pertanto pesantemente la condizione che l’azienda ci garantisca per il 2022 aumento delle tonnellate prodotte, il completamento degli investimenti e la diminuzione del numero effettivo di lavoratori costretti agli ammortizzatori.

Il governo da parte sua deve assumere le questioni da noi poste e garantire risposte adeguate. Solo così potrà esserci una trattativa vera che riguardi tutti i siti interessati che dia risposte adeguate agli obiettivi che ci si pone sia dal punto di vista industriale e ambientale, ma anche sociale e di rispetto della dignità e del salario dei lavoratori. In un mercato dell’acciaio che continua ad essere brillante e positivo non possiamo stare con le mani in mano a vedere spento il lavoro a Taranto, Genova e negli altri siti”. Sul futuro, e sui diversi nodi che ancora si registrano attono allo stabilimento tarantino, si è espressa anche Confindustria Taranto.

“Prima fra tutte – le parole del presidente Salvatore Toma – pesa l’incognita delle risorse: come farà Acciaierie d’Italia a sostenere i costi di un piano che, stando alle previsioni, potrebbe costare fino a 4,7 miliardi di euro? Al momento abbiamo contezza, inoltre, che Invitalia non abbia corrisposto i 705 milioni necessari per acquisire le quote societarie al 60%, anche perché è improbabile, come peraltro confermato nelle ultime ore dallo stesso Presidente Bernabè, che questo passaggio possa realmente realizzarsi entro maggio prossimo, come previsto. Abbiamo pertanto la netta impressione di trovarci di fronte alla classica coperta troppo corta, tirata qua e là all’occorrenza, laddove le priorità da soddisfare sono invece molteplici”. La vicenda è quindi ancora complicata e permangono troppe incognite, che, oltre ad essere legate alla questione risorse, attengono anche alla “tenuta” complessiva del piano in termini di produzione, occupazione e sostenibilità ambientale. Variabili strettamente connesse e sulle quali al momento esistono solo scenari, in attesa che il piano venga palesato nei suoi dettagli, come si auspica possa avvenire in questi giorni. Ed è questo un aspetto su cui non solo le aziende dell’indotto, ma l’intera Confindustria esprime le più forti perplessità”.