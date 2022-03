Spremuta di melagrana in dono ai piccoli pazienti di Oncoematologia

Masseria Fruttirossi, l’azienda di Castellaneta Marina leader italiana nella coltivazione e trasformazione del melograno, ha donato al Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale “SS. Annunziata” di Taranto, intitolato a Nadia Toffa, la prima di una serie di forniture di bottiglie di succo di melagrana. Le bottiglie sono state consegnate all’Associazione “Simba” che ha promosso l’iniziativa benefica, subito “sposata” dall’azienda; le volontarie e i volontari di Simba operano da anni a favore dei piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e di Oncoematologia Pediatrica “Nadia Toffa” del SS Annunziata, supportandone anche i familiari e i caregiver. È stato Dario De Lisi, sales manager di Masseria Fruttirossi, a consegnare la fornitura a Valerio Cecinati, direttore del reparto di Oncoematologia Pediatrica, e a Deborah Cinquepalmi, Presidente dell’Associazione “Simba”, alla presenza del direttore generale Vito Gregorio Colacicco. Nell’occasione, Dario De Lisi ha donato a Gregorio Colacicco anche una pianta di melograno, simbolo di ricchezza, fertilità e prosperità, affinché possa far piantumare l’alberello beneaugurale in una delle aiuole del Ss. Annunziata. “Abbiamo accolto con entusiasmo – ha detto De Lisi – l’invito di Simba a donare il nostro succo di melagrana, pura spremuta di frutto al 100%, per i piccoli pazienti del SS Annunziata. In una comunità è un dovere etico e morale aiutare, in tutti i modi possibili, chi vive un disagio o una malattia; ripeteremo questa donazione periodicamente”.

Masseria Fruttirossi ha già donato succo di melagrana a favore di nosocomi in occasione del primo lockdown, in particolare al Moscati di Taranto e al Policlinico Gemelli di Roma, nonché alla Croce Rossa di Milano. Deborah Cinquepalmi, presidente di Simba, nell’occasione ha ringraziato “l’azienda Masseria Fruttirossi per aver subito aderito con generosità alla nostra proposta a favore dei piccoli pazienti del Ss. Annunziata, un esempio di collaborazione tra il mondo del volontariato e quello del profit di cui trae beneficio l’intera nostra comunità”. Oltre alle proprietà del frutto sia per i bambini che per gli adulti, il dottor Cecinati sottolinea come “questa donazione sia un gesto importante per i bambini del reparto, è un regalo che fa assaporare loro un po’ di quotidianità anche se sono in ospedale”. “Ringrazio Fruttirossi che è una delle più grandi realtà europee per la produzione di succo di melagrana e altri frutti ad altissimi contenuti di vitamina, potentissimi antiossidanti che giovano alla salute di tutti, con un valore aggiunto per i nostri piccoli pazienti” – conclude il direttore generale Colacicco, – “Questa donazione ci offre anche uno spunto di riflessione sull’importanza di seguire uno stile di vita sano e una corretta educazione alimentare, temi sui quali intraprenderemo a breve nuovi percorsi di sensibilizzazione e informazione”.