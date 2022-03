Nasce l’avvocato per la città sostenibile

Alle ore 9.30 di venerdì 4 marzo, presso l’aula “Miro” nel Tribunale di Taranto, si terrà la presentazione della prima edizione del corso di formazione di alta specializzazione “Il ruolo dell’Avvocato nell’ambito delle politiche di sviluppo sostenibile verso gli obiettivi dell’Agenda 2030”. Il corso è organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Taranto con il contributo di Cassa Forense mediante l’avviso nr. 14/2019 “Bando per l’assegnazione di contributi per progetti di sviluppo economico dell’Avvocatura”.

Il corso di formazione di alta specializzazione “Il ruolo dell’Avvocato nell’ambito delle politiche di sviluppo sostenibile verso gli obiettivi dell’Agenda 2030”, tende a formare una nuova figura professionale: l’Avvocato per la Città sostenibile. È un professionista in grado di affrontare problematiche di carattere etico, politico, sociale, economico e trattare le tematiche dello sviluppo sostenibile, sia in chiave strettamente giuridica che di approfondimento culturale e professionale quale strumento per poter affacciarsi e orientarsi agevolmente alle moderne sfide legate oramai indissolubilmente al tema ambientale e di sviluppo sostenibile. È la “vision” futura dell’Agenda 2030 dell’Onu, più in particolare dall’Articolo 11 che vuole “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. Alla presentazione è previsto l’intervento di: Antoniovito Altamura, Presidente Ordine Avvocati Taranto; Valter Militi, Presidente Cassa Forense; Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia; Giovanni Gugliotti, Presidente Provincia Taranto; Vincenzo Cardellicchio, Commissario prefettizio Comune di Taranto; Riccardo Pagano, Direttore Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici dell’Università di Bari “Aldo Moro”; Gianfranco Chiarelli, Commissario straordinario Camera di Commercio di Taranto; Salvatore Toma, Presidente Confindustria Taranto: Giovanni Patronelli, Presidente Ordine Ingegneri Taranto; Laura Di Santo, Responsabile e Direttore tecnico-organizzativo-amministrativo del Corso; Francesco Tacente e Francesca Fischetti, Tutor del Corso. Il corso è patrocinato da Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici dell’Università di Bari “Aldo Moro”, Camera di Commercio di Taranto, Confindustria Taranto, Ordine degli Ingegneri di Taranto e Gruppo Sole24Ore, e si avvale della collaborazione del gruppo editoriale AmbienteDiritto.