Idee di riciclo per salvare la Terra con gli studenti delle medie di Pulsano

PULSANO – Due giorni di formazione per gli studenti pulsanesi delle scuole medie, una rappresentanza di 30 ragazzi è pronta per visitare al Teatro Margherita di Bari, la mostra “Planet or Plastic?” curata dal giornalista e direttore scientifico del National Geographic Italia, Marco Cattaneo, e composta da 71 fotografie divise in 6 sezioni tematiche. Un approfondimento sul materiale plastico, partendo dalla sua storia, attribuendone pregi e difetti e, attraverso gli strumenti fotografici e artistici, uno stimolo ad agire per la lotta al problema. L’iniziativa formativa, a cura dell’Assessorato all’Ambiente ed ecologia e promossa da Ecology srl e Picon, società che si occupano del servizio di igiene urbana nel Comune di Pulsano, si sta tenendo presso l’auditorium cittadino.

Mattinate intense per gli studenti che partecipano ad una lezione tematica di ecologia dal titolo “Un mare di Plastica”, per riflettere sull’importanza della tutela del mare e della costa, anche grazie al supporto di 400 schede didattiche. Particolarmente importante in una città come Pulsano che conta su ben 9 km di costa, cuore pulsante sia dal punto di vista paesaggistico che economico (in considerazione del notevole afflusso di visitatori e turisti in estate). Dopo il successo dell’App Junker, il focus “Pulsano fa la differenza” sarà dedicato alle tecniche di differenziata, un servizio attivato circa un anno fa e che ha subito raccolto un notevole successo. A conclusione del percorso già cominciato in classe con i docenti, gli studenti presenteranno a compagni ed esperti le proprie “idee salva Oceano” e riceveranno in omaggio per l’impegno e la partecipazione degli ecogadget in materiali riciclati. In osservanza delle norme anti contagio da Covid 19, le lezioni si svolgono in due turni: 9:30/11 e 11:30/13.

Per il sindaco Francesco Lupoli: “Un’iniziativa che riveste un ruolo strategico anche in funzione della candidatura di Pulsano e della sua marina a ricevere la tanto desiderata Bandiera Blu della Fee (Foundation for environmental education), l’ong internazionale con sede in Danimarca che stabilisce le migliori spiagge di 49 Paesi europei e non solo, oltre al riconoscimento delle 5 vele di Legambiente. Il rispetto per il nostro mare fa il paio con la sua straordinaria bellezza, e con gli enormi progressi fatti nell’ultimo anno anche in tema di raccolta differenziata e servizi” “Abbiamo riproposto questo appuntamento di formazione proprio in concomitanza con la Giornata Mondiale della Natura – ha detto l’assessore Fabrizio Menza – Un’iniziativa frutto della collaborazione dell’assessorato all’ambiente con l’assessorato alla pubblica istruzione e con l’istituto comprensivo statale Giannone, sempre disponibile ed attento alle tematiche importanti per la nostra comunità”.