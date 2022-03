Palazzo di Città a Massafra si tinge di giallo e azzurro

MASSAFRA – Il Palazzo di Città in piazza Garibaldi si tinge di azzurro e giallo per esprimere la solidarietà e la vicinanza a tutti i cittadini ucraini così duramente posti sotto assedio dalle truppe russe. “Sono da condannare con la massima fermezza le azioni militari della Russia in Ucraina che aprono scenari angoscianti, mettono in pericolo la sicurezza globale e si pongono in palese violazione del diritto internazionale ed in particolare della Carta delle Nazioni Unite che all’articolo 2, paragrafo 4, impone agli Stati di astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza dirette “contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato- dice il sindaco Fabrizio Quarto- auspichiamo dal Governo e dall’Unione europea il massimo impegno in ogni sede internazionale per la fine immediata delle ostilità, per una ripresa dei canali diplomatici e la costruzione di un processo di pace. Esprimiamo la massima solidarietà alla popolazione ucraina coinvolta nel conflitto, alle donne, gli uomini, ai bambini le cui vite sono state colpite da questo attacco ingiustificabile e che, come sempre, sono le vittime principali di questo come di ogni conflitto. Vista l’urgenza di mettere in campo una risposta coordinata di aiuto umanitario alla popolazione colpita, facciamo un appello a tutti i cittadini massafresi, che già in passato hanno dimostrato grande umanità e senso di solidarietà nei confronti di chi soffre, a voler contribuire attraverso le organizzazioni umanitarie a fornire materiale sanitario e beni di primissima necessità alla popolazione civile colpita”.