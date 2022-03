Laterza, Pnrr e finanziamenti ministeriali per 23 milioni di euro

LATERZA – “A un anno e mezzo dall’inizio di questo percorso amministrativo, posso esprimere soddisfazione per il lavoro che stiamo portando avanti e dichiaro con entusiasmo che sono pienamente orgoglioso di essere a capo di questa squadra politica, ma di essere rappresentante anche di tutti i funzionari dell’amministrazione comunale di Laterza. Il lavoro di indirizzo politico infatti non produrrebbe grandi risultati, se non fosse supportato da tecnici che siano all’altezza delle varie sfide”. Così il sindaco di Laterza Franco Frigiola che fa una carrellata delle varie opere per le quali è stato chiesto il finanziamento e di quelle che invece sono state già finanziate. Chiesto un finanziamento di progetti per 21.600.000 euro. Cinque progetti per oltre 3.000.000,00 di euro per nuove mense, nuove palestre per le scuole di Laterza, e un nuovo asilo nido, nell’ambito dei finanziamenti Pnrr del Miur.

Cinque progetti per un importo di circa 2.500.000,00 di euro candidati ai contributi del Ministero dell’interno per la messa in sicurezza di edifici e territorio: adeguamento e messa in sicurezza di due strade (via C.Colombo e via Sanzio), adeguamento antincendio della scuola Michelangelo e lavori di manutenzione e pulizia del canale Vallone delle Rose e del relativo ponticello sul canale.Questi progetti si aggiungono a quelli per la mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del territorio laertino, già inseriti nel sistema ReNDiS – Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del suolo: cinque progetti per complessivi 14.000.000 di euro; ai progetti oggetto di richiesta di finanziamento nell’ambito della Sisus per complessivi 2.100.000 di euro , e al progetto di riqualificazione delle piazze la cui candidatura sarà presentata nell’ambito del bando sulla rigenerazione urbana appena pubblicato. Ammontano a 8.800.000 di euro i lavori che invece sono già stati finanziati, quindi da avviare, e a circa 2.500.00 di euro i finanziamenti richiesti che potrebbero avere esito positivo a breve termine.

Nello specifico: riqualificazione di via Roma per 1.500.000 euro, ai quali si aggiungono 600.000 euro per lavori a cura dell’Acquedotto Pugliese per la sostituzione del tronco fognario; prolungamento di via Puccini per 1.000.000 di euro; progettazione di manutenzione straordinaria delle strade del centro urbano per 579.000 euro; restauro del terzo livello del Palazzo Marchesale per la realizzazione della casa del parco per 350.000 euro; rifacimento del tetto della palestra della scuola Dante per 49.000, euro; realizzazione di nuovi loculi cimiteriali per 150.000; realizzazione della casa della salute giusto protocollo di intesa con la Asl Taranto per 4.500.000 euro; riqualificazione della fontana medievale a cura della Soprintendenza di Lecce per 90.000 euro. “Un lavoro di squadra – conclude il sindaco Frigiola – che mette in risalto la compattezza di questa amministrazione comunale che porta risultati concreti sul territorio e fa crescere la realtà laertina”.