Poggini: «Lucio Dalla era davvero un piccolo genio»

«Era davvero un piccolo genio, era un pazzo visionario». Lo ha sostenuto Massimo Poggini, autore del libro “Lucio Dalla, immagini e racconti di una vita profonda come il mare”, per Bur Rizzoli, a proposito del cantautore bolognese alla vigilia della sua data di nascita e a dieci anni dalla sua morte. «Lucio era e rimane un maestro, uno che ha aperto strade ed ha insegnato a molti come si scrivono canzoni capaci di colpirti allo stomaco e, allo stesso tempo, di durare a lungo – ha osservato l’autore – Personalmente sono contento che con gli anni siano stati rivalutati anche i tre album che fece con Roberto Roversi, che all’epoca vendettero poche migliaia di copie.

In ogni caso lui è il simbolo di un mondo che non esiste più: a un Dalla nell’epoca dei talent e dei social non si darebbe il tempo di diventare grande». In occasione dei dieci anni dalla morte del grande artista, autore di pagine indimenticabili della storia della musica italiana, questo libro illustrato racconta come una favola la vita di Lucio Dalla, attraverso molte delle sue più curiose e interessanti testimonianze e una moltitudine di fotografie, che ne ripercorrono l’avventura musicale e privata. «Lucio non era un cantautore in senso tradizionale – ha sottolineato Poggini – Lui era molto più musicista della maggioranza dei suoi colleghi. Ma al tempo stesso le sue canzoni nascevano dall’osservazione della realtà e spesso sapevano anche anticiparla.

Pensiamo a “Il motore del 2000”, in cui già negli anni settanta presagiva cose che stanno avvenendo adesso; oppure a “Futura”, scritta nove anni prima della caduta del muro di Berlino; o a “L’anno che verrà”: nella parte iniziale sembra che parli della pandemia: poi però incita tutti a continuare a sperare, con quella chiusura spiazzante “L’anno che sta arrivando tra un anno passerà”». Il libro va dall’infanzia al rapporto con mamma Iole, dai primi approcci con il palco alla passione per il jazz, dagli albori di una carriera non proprio spumeggiante ai primi Sanremo, via via verso gli anni sessanta e settanta e gli incontri cruciali con alcuni tra i suoi amici e collaboratori più fidati, dalla grande passione per il mare, Napoli e Bologna alla sua profonda spiritualità, intrecciata a un animo farsesco e giocherellone. «Una delle sue grandi passioni era il mare – ha precisato il giornalista – Fosse dipeso da lui, avrebbe passato tutta la vita sul mare; da bambino passava tutto il periodo estivo in Puglia, nella zona di Manfredonia: la foto che appare sulla copertina di “4 marzo 1943” fu scattata proprio lì e quella indicata da una freccia è la casa in cui abitava d’estate con mamma Iole. Poi si innamorò delle Tremiti e acquistò una casa sull’isola di San Damiano. Molti anni dopo acquistò una tenuta anche a Milo, alle pendici dell’Etna.

Ed era innamoratissimo di Napoli e della Campania, in particolare della costiera sorrentina, dove compose la celeberrima “Caruso”». Massimo Poggini, giornalista musicale di lungo corso, ci regala l’affresco di un Dalla geniale come pochi, eccentrico e sorprendente, senza dimenticare le sue canzoni immortali, delle quali ci svela i retroscena creativi e i significati più celati. «Lucio Dalla ha lasciato un’eredità artistica immensa, ma in realtà un erede non esiste – ha ammesso l’autore – Era talmente unico e inarrivabile che potrebbero esistere soltanto cloni o imitatori: quindi meglio ascoltare la sua musica originale». In questo libro c’è ovviamente molta Puglia, poichè il cantautore la considerava la sua seconda casa: a Cala Matano sull’isola di San Domino, alle Tremiti, dimorava alla villetta “A casa di Lucio” dove compose canzoni indimenticabili, a cominciare da “Come è profondo il mare”. Poggini riporta che nel 2004 Dalla fu in concerto a Noci con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal suo amico Beppe D’Onghia (ex Stadio) e che nel 2006 era stato invitato alla Notte della Taranta a Melpignano il 26 agosto, ponendo la condizione che le prove si sarebbero dovute svolgere a bordo del suo Pershing di 22 metri, che gli organizzatori riuscirono a ormeggiare nel porto di Otranto, dove il maestro concertatore Ambrogio Sparagna lo raggiungeva. In quella occasione Lucio interpretò quattro brani della tradizione salentina e “Disperato erotico stomp” con Graziano Galàtone (pugliese di Palagianello) cui nel 2003 aveva affidato il ruolo di Cavaradossi per la sua “Tosca. Amore disperato”.

Lucio Dalla aveva voluto produrre anche l’album di Pierdavide Carone, anche lui di Palagianello, e che diresse al festival di Sanremo del 2012, pochi giorni prima della sua morte il 1 marzo a Montreaux in Svizzera. «A scrivere un libro su Lucio Dalla non ci si annoia di certo – ha accennato Poggini – E un bugiardo congenito capace di trasformare le bugie in arte; in una parola: era divertentissimo. Si potrebbe dire che era il Re Sole della musica italiana». Autrice della prefazione è Silvana Casato Mondella, che per trentacinque anni è stata ufficio stampa e amica intima dell’artista bolognese, un’altra pugliese vicina a Dalla essendo nativa di Bari.

Franco Gigante