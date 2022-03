Auto contro tre-ruote, tre feriti in codice rosso

E’ di tre feriti in gravi condizioni, tutti e tre trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale in codice rosso, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla SS 172 in direzione Taranto subito dopo lo svincolo per il nosocomio tarantino.

Coinvolti due mezzi: un’autovettura ed un tre-ruote. E’ accaduto intorno alle 14.30 e sul posto sono giunti in pochi minuti anche gli uomini della Polizia stradale che hanno messo in sicurezza la circolazione e dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.