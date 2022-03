Al via i laboratori di Aqp nella mostra Planet or plastic

BARI – Valorizzare e tutelare l’acqua. È l’obiettivo dei laboratori formativi organizzati da Acquedotto Pugliese durante la mostra “Planet or Plastic”, al Teatro Margherita di Bari fino al 5 marzo nell’ambito del progetto “Io scelgo il pianeta”. I laboratori show lab H2oltre, partiti il 2 marzo e in programma fino all’8 marzo, a partire dalle 9,15, sono realizzati da Multiversi, associazione di divulgazione scientifica. Con esperimenti dal vivo saranno dimostrate ai ragazzi le sorprendenti virtù dell’Acqua. La mostra, attraverso le immagini di fotoreporter e artisti, vuole offrire spunti di riflessione su ciò che ognuno di noi può fare per il benessere del pianeta. “Abbiamo voluto sostenere la mostra presente al Margherita perché crediamo sia fondamentale lavorare sul tema della sostenibilità”, ha dichiarato l’assessora alle politiche giovanili del Comune di Bari, Paola Romano.

“Molte ricerche hanno dimostrato che i giovani italiani lo ritengono tra i temi più importanti- ha continuato Romano- In occasione dei laboratori con Acquedotto Pugliese abbiamo deciso di donare delle borracce utilizzabili più volte, proprio per ridurre il consumo della plastica”. “L’oro del futuro è l’acqua. Dobbiamo prendercene cura e tutelarla”, ha dichiarato Domenico Laforgia, presidente di Acquedotto Pugliese. “Abbiamo voglia di coinvolgere i giovani, di sensibilizzarli alle tematiche della tutela ambientale. AQP è vicino ai giovani. Il contributo alla mostra è una preziosa occasione per illustrare il ruolo di Acquedotto nella gestione della risorsa idrica, bene prezioso per il benessere delle nostre comunità”.