A Taranto Claudia Ratti, Segretario Generale della Funzione Pubblica di Confintesa

Il Segretario Generale della Funzione Pubblica di Confintesa, Claudia Ratti, ha concluso la settimana pugliese tornando a Taranto dove ha incontrato i lavoratori e dirigenti sindacali, aggiornandoli sulle novità che scaturiscono dal nuovo contratto Collettivo e, soprattutto, imponendo una riflessione sull’importanza del voto nelle prossime elezioni RSU.

Prima di arrivare a Taranto, Claudia Ratti, ha incontrato i Segretari Provinciali, i quadri sindacali, i candidati RSU, gli iscritti e simpatizzanti in occasione di una serie di riunioni nei tribunali di Trani e Bari.

«Stiamo in campagna elettorale – ha sottolineato la Ratti – ma i nostri atteggiamenti ed obiettivi devono essere gli stessi di sempre, dobbiamo mirare a fare sempre scelte giuste per la nostra collettività superando egoismi e le scelte di interesse esclusivamente individuale. Il voto deve essere libero e consapevole, deve essere dato al Sindacato che porta avanti le idee migliori, per consentirgli di avere un maggior peso al tavolo delle trattative, un maggior potere decisionale.

Dobbiamo essere “generativi” – ha aggiunto – anche nel sociale attraverso un’azione creativa, connettiva e responsabile per poi ricostruire l’idea di comunità ed ottenere un’evoluzione umana autentica, che crei uno spazio interlacciato e non separato, che ci liberi dall’individualismo».

Confintesa FP ha scelto di essere innovativa anche in questa campagna elettorale riconoscendo dei benefit ai propri iscritti, non per un’operazione di marketing «ma perché crede – è stato detto – che occorre dare un vero segnale di cambiamento, di trasparenza, partendo da se stessi».