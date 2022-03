Città del Ss. Crocifisso e Rete delle Città Marciane in Cattedrale per il Giubileo

Si terrà oggi, sabato 5 marzo, dalle ore 17.45, il primo di due eventi Giubilari Cataldiani. Saranno presenti a rappresentare l’Associazione Nazionale delle Città del Ss. Crocifisso nel decennale di fondazione le seguenti delegazioni: Giuseppe Semeraro segretario dell’Associazione; Comune di Altomonte (Cs) Francesco Provenzale; vice sindaco, Giuseppe Capparelli delegato al Culto; Comune di Brienza Antonio Giancristiano sindaco con il nostro assistente ecclesiastico Don Beniamino Cirone; Comune di Cuccaro Vetere Aldo Luongo sindaco di Cuccaro Vetere vice Presidente dell’Associazione; Comune di Miglionico Franco Comanda sindaco con Nino Comanda Priore della Confraternità del SS. Crocifisso; Comune di Fragagnano Lucia Traetta vice sindaco e Nunzia Digiacomo responsabile alla Promomozione e organizzazione dell’Associazione; Comune di San Giorgio Jonico Piero Venneri Presidente del Consiglio Comunale; Comune di Pulsano Giovanna Tomai delegata dal sindaco; Comune di Sasso di Castalda Rocco Stella vice sindaco.

L’appuntamento, come detto in apertura, è alle 17.45 alla Cattedrale San Cataldo di Taranto. Il programma prevede: accoglienza delle delegazioni e saluti presso il Santuario Madonna della Salute; inizio del momento di preghiera alla porta santa e aspersione dei fedeli con l’acqua benedetta; sosta alla Cappella del Crocifisso e preghiera alla Vergine Addolorata; celebrazione eucaristica giubilare presieduta da mons. Emanuele Ferro; benedizione con la reliquia di San Cataldo; pellegrinaggio alla tomba del Santo e scambio dei doni. Il secondo evento in programma si svolgerà, invece, sabato 12 marzo con la Rete delle Città Marciane.