Spaccio alla Bestat, preso un 18enne

Ennesima operazione all’interno del complesso edilizio della “Beni Stabili” da parte dei Falchi della Squadra Mobile, impegnati in servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Questa volta nel mirino dei poliziotti un poco più che 18enne, già noto per precedenti specifici, che era stato notato più volte incontrarsi con suoi coetanei molti dei quali noti tossicodipendenti. Presumendo di essere in presenza di una probabile piazza di spaccio, i Falchi hanno avviato, con tutte le difficoltà dovute alla particolare conformazione di quel caseggiato, mirati servizi di appostamento, che hanno consentito di notare i movimenti del giovane il quale presumibilmente si incontrava con i suoi coetanei per vendere le dosi di sostanza stupefacente.

Dopo alcuni giorni, avendo maturato il sospetto che il 18enne potesse aver messo in piedi una presunta piazza di spaccio, i poliziotti sono riusciti, senza farsi notare, ad entrare nel caseggiato e a sorprendere il giovane in uno degli stabili tra il secondo ed il terzo piano. Durante il controllo è stato rinvenuto, nella tasca del giubbino, un contenitore in plastica, con all’interno 21 dosi di cocaina, un involucro trasparente a chiusura ermetica, contenente marijuana, essiccata e pronta per essere smerciata, dal peso di circa 12 grammi e una busta in plastica trasparente, con piccoli pezzi di hashish oltre alla somma di 20 euro. Il 18enne è stato arrestato.